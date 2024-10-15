Уровень одобрения автокредитов достиг максимума с марта

По сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые публикует «Коммерсант», уровень одобрения автокредитов в сентябре достиг 22,4%. Этот показатель является максимальным с марта текущего года, когда уровень составлял более 25%. На протяжении 2023 года одобрение в этом сегменте держалось на уровне 30%. Согласно данным Frank RG, в сентябре банки выдали 173 тыс. автокредитов на сумму почти 248 млрд рублей, что стало историческим рекордом.
С 1 июля вступили в силу новые требования Центрального банка, касающиеся автокредитования. Введены надбавки к коэффициентам риска для заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превышает 50%. Кроме того, с 1 октября на рынке повысился утилизационный сбор. «Эти меры уменьшили поток заявок от клиентов с недостаточными доходами», — отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.
Уровень одобрения также увеличился из-за роста доли продаж новых автомобилей. Управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов утверждает, что оформление кредита на новый автомобиль менее рискованно для банка из-за более простой оценки маржинальности залога на длительный период и удешевления страхования. В четвертом квартале эксперты прогнозируют снижение риск-аппетита банков и замедление темпов продаж автодилеров. «Мы скорректировали показатели одобрения в основном из-за ужесточения требований к уровню закредитованности заемщиков», — добавляет Маслов.
По данным агентства «Автостат», в сентябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей достигли 150,9 тыс. единиц, что является рекордом за последние три с половиной года. Вместе с тем, в октябре и ноябре ожидается снижение продаж по сравнению с уровнем сентября, считает директор агентства Сергей Удалов.
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