Уровень одобрения автокредитов достиг максимума с марта

По сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые публикует «Коммерсант», уровень одобрения автокредитов в сентябре достиг 22,4%. Этот показатель является максимальным с марта текущего года, когда уровень составлял более 25%. На протяжении 2023 года одобрение в этом сегменте держалось на уровне 30%. Согласно данным Frank RG, в сентябре банки выдали 173 тыс. автокредитов на сумму почти 248 млрд рублей, что стало историческим рекордом.