У Apple появился новый преследователь в списке самых дорогих компаний мира

Ранее СМИ писали, что бумаги последней, выросшие к первым числам октября с начала года на 14 процентов против 57 процентов в 2023-м, «потеряли блеск», так как инвесторы охладели к сфере искусственного интеллекта и ищут более выгодные варианты для вложения денег в сегменте IT. Nvidia в предыдущие месяцы тоже затронул этот откат, но в целом дела нового преследователя Apple в списке самых дорогих компаний идут более чем успешно.