Т-банк рассказал о схемах мошенничества с финансовыми пирамидами

Доля экономических игр от всех финансовых пирамид составляет около 50%. Согласно описанию схемы, которую используют мошенники, пользователям предлагают запустить виртуальный бизнес и зарабатывать на нем реальные деньги. Например, открыть цифровую ферму и продавать урожай другим игрокам, которым он нужен для развития. Или инвестировать деньги в игровых персонажей и сдавать их в аренду, кликать на нарисованного хомяка и обменивать виртуальную валюту на биткойны. Ранее представитель ЦБ отмечал, что такие «геймифицированные» схемы могут быть направлены на детей.