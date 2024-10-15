Т-банк рассказал о схемах мошенничества с финансовыми пирамидами

«В неделю, по данным центра экосистемной защиты Т-банка, появляется 40−50 новых сайтов с признаками финансовых пирамид. Основные типы — это так называемые экономические игры и криптовалютные схемы. Вместе — около 70% всех пирамид. В 2024 году большая часть схем связана с криптовалютой», — говорится в сообщении.
Доля экономических игр от всех финансовых пирамид составляет около 50%. Согласно описанию схемы, которую используют мошенники, пользователям предлагают запустить виртуальный бизнес и зарабатывать на нем реальные деньги. Например, открыть цифровую ферму и продавать урожай другим игрокам, которым он нужен для развития. Или инвестировать деньги в игровых персонажей и сдавать их в аренду, кликать на нарисованного хомяка и обменивать виртуальную валюту на биткойны. Ранее представитель ЦБ отмечал, что такие «геймифицированные» схемы могут быть направлены на детей.
Криптовалюта и майнинг в общей структуре пирамид составляют около 20%. Подобные схемы представляют собой мошеннические сайты и проекты, которые предлагают инвестирование через криптовалюту, ее обмен или майнинг. К примеру, пирамида может быть описана как якобы выгодная биржа, где после покупки криптовалюты она начинает быстро дорожать, а люди зарабатывают на росте ее курса.
Еще 30% приходится на схемы, связанные с предложением работы и идеей якобы успешно вложиться в компанию. «По легенде, в штате финансовой пирамиды работают аналитики, которые знают, куда инвестировать, и просят лишь процент от вашей прибыли. Все организации, которые действительно имеют право на ведение такой деятельности, перечислены на сайте Центробанка», — предупреждают в Т-банке.
Согласно данным центра экосистемой защиты Т-банка, портрет типичной жертвы финансового мошенничества не очень отличается от обычного клиента банка: средний возраст — 35 лет, 55% — мужчины, 44% — с высшим образованием, 40% — замужние или женатые. В среднем жертвы теряли по 80−100 тыс. рублей на «инвестициях» и пирамидах.