Срок имеет значение: в РФ ограничат продажу скоропортящихся товаров в интернете

Власти хотят ужесточить продажу скоропортящихся продуктов в интернете. Ее разрешат только сетям или продавцам, имеющим торговое место на розничном рынке. Также такие товары сможет продавать сама интернет-площадка, если они перейдут в ее собственность, при этом она будет нести ответственность за их качество. Это следует из законопроекта Минэкономразвития «О платформенной занятости», с которым ознакомились «Известия». В Госдуме готовы поддержать инициативу, но при этом считают, что в ней должны быть учтены интересы как потребителей, так и бизнеса.
Продажа скоропортящихся товаров в интернете
В России намерены ввести требования к продаже скоропортящихся продуктов в интернете. Новые нормы прописаны в законопроекте «О платформенной занятости», подготовленном Минэкономразвития, выяснили «Известия».
В частности, министерство предлагает ввести понятие «скоропортящиеся продовольственные товары». Согласно законопроекту, под ними будет пониматься продукция, для сохранения качества и безопасности которой необходимо соблюдение температурного режима и определенных правил, чтобы не нанести вред здоровью потребителей.
Кроме того, документом предлагается дополнить закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» новой статьей 13.1 «Правила реализации продовольственных скоропортящихся товаров посредством цифровой платформы».
Справка «Известий»
Согласно проекту, «цифровыми платформами» признаются электронные площадки, сервисы размещения объявлений и обмена мгновенными сообщениями, аудиовизуальные сервисы и иные информационные ресурсы, предусмотренные действующим законодательством.
По новым мерам, операторы цифровых платформ (интернет-площадки) вправе будут принимать для продажи скоропортящиеся продовольственные товары исключительно от торговых сетей или от продавцов, имеющих место на розничном рынке, где они реализуют эту продукцию. Также такую продукцию сможет продавать сама онлайн-площадка, если она станет собственником реализуемых товаров и будет нести за них ответственность — обеспечит их безопасность и качество, включая маркировку и обязательную сертификацию в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
— Разработка законопроекта — это ответ на запрос всех участников рынка на единое регулирование, честные и прозрачные правила. Его ключевая задача — закрепление единого понятийного аппарата, расширение механизмов защиты прав потребителей, прозрачность условий как для самих платформ, так и их партнеров (продавцов, исполнителей услуг, самозанятых, владельцев пунктов выдачи заказов), — пояснили необходимость новых норм «Известиям» в пресс-службе министерства.
При этом там отметили, что в ведомство поступил ряд предложений от профильных ФОИВов, отраслевых ассоциаций, регионов и бизнеса и в данный момент проект дорабатывается, в том числе с учетом этих замечаний. Окончательное решение относительно конфигурации закона будет приниматься правительством, добавили в Минэкономразвития.
«Известия» направили запрос в правительство, Минпромторг, Роспотребнадзор и другие ведомства, а также крупнейшим маркетплейсам с просьбой оценить перспективы поддержки инициативы.
Риски при покупке скоропортящихся продуктов в интернете
В пресс-службе аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщили «Известиям», что Минэкономразвития еще работает над подготовкой законопроекта о платформенной экономике.
— Текст проекта федерального закона обсуждается с заинтересованными органами исполнительной власти. Ожидается, что в ближайшее время он будет представлен на площадку аппарата правительства, после чего планируется его внесение на рассмотрение в Госдуму, — сообщили в пресс-службе вице-премьера.
В Госдуме считают, что усиление контроля над продажей скоропортящихся товаров через интернет — необходимая мера для защиты здоровья потребителей, при этом инициативу необходимо рассматривать как в контексте защиты прав потребителей, так и интересов бизнеса.
— В этом году было несколько громких инцидентов, когда люди серьезно травились едой, купленной через онлайн-площадки. Скоропортящиеся продукты требуют строгого соблюдения условий хранения и транспортировки, что сложно гарантировать без четких правил и ответственности со стороны продавцов, — подчеркнул депутат Борис Чернышов.
По его словам, ограничение права продажи скоропортящихся товаров только для проверенных торговых сетей и продавцов обеспечит защиту покупателей от некачественных или опасных продуктов. Но при этом важно соблюсти баланс, чтобы правила были выполнимы и не были самоцелью, подчеркнул депутат.
Классический ритейл прошел серьезный путь формирования строгих требований к контролю качества товаров и соблюдения прав потребителей, прозрачных условий ведения бизнеса и справедливой конкуренции, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Поэтому АКОРТ позитивно оценивает стремление устранить нормативный вакуум или пробелы в регулировании отношений, связанных с деятельностью цифровых платформ, задать стандарты добросовестной рыночной практики в работе и взаимодействиях с поставщиками, потребителями и работниками, подчеркнул представитель бизнеса.
— Однако предложенные в документе инициативы не устраняют существующие дисбалансы в регулировании офлайн- и онлайн-торговли. Положения законопроекта не способствуют уравниванию условий конкуренции при продаже собственных товаров, не содержат положения, аналогичные нормам, которые ограничивают крупные торговые сети и содействуют развитию добросовестной конкуренции между самими маркетплейсами и равноправным отношениям между платформами и их партнерами, — пояснил Игорь Караваев.
По его словам, предлагаемая версия законопроекта ставит торговые сети в неравное с маркетплейсами положение при реализации скоропортящихся продуктов (например, разрешает платформам возвращать продавцам нереализованный товар, который площадки могут даже не оплачивать в случае отсрочки платежа, устанавливать больший размер бонусов
«Известия» направили запрос в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой дать свою оценку инициативе.
Председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов заявил «Известиям», что ассоциация принимает активное участие в работе над законопрокетом о платформенной экономике.
— Мы считаем, что отрасль нуждается в разумном регулировании с тем, чтобы, с одной стороны, защитить интересы всех сторон, а с другой стороны — не переборщить с жесткостью регулирования. Если говорить о модели работы с особо скоропортящимися продовольственными товарами и предполагать, что их реализация возможна только по модели либо торговых организаций, либо при приобретении товаров маркетплейсами для их реализации, то это схема нерабочая. При этом я предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны: компании, которые изготавливают эти скоропортящиеся продукты, точно не мечтают о том, чтобы самостоятельно их доставлять потребителю, — заявил представитель бизнеса.
По его словам, этим всё равно будут заниматься организации, которые не приобретут права собственности на эти товары. Но тогда этот бизнес может уйти в серую зону, заявил эксперт.
По словам зампреда общественного совета Роспотребнадзора, главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, рынок доставки продуктов питания, в том числе готовых блюд в потребительской упаковке, развивается высокими темпами и в ближайшие два года достигнет оборота более 1 трлн рублей.
— Всё больше граждан предпочитает заказывать продукты онлайн. Это влечет и ряд рисков, потому что в силу принятой модели работы и действующего регулирования во многих случаях интернет-площадка, на которой предлагаются товары, не несет ответственность за их качество и безопасность, а выступает в качестве витрины для других предпринимателей. Причем контроль за допуском на платформу поставщиков не всегда налажен должным образом, — пояснил он.
По словам общественника, как следствие, возможно проникновение на площадки недобросовестных лиц и рост числа отравлений.
— В таких условиях возникает необходимость обеспечить безопасность потребителей на уровне не хуже, чем когда он приобретает продукцию в крупных торговых сетях. Практика показывает, что этот уровень гарантий можно обеспечить только в том случае, когда агрегатор становится собственником товаров и несет за них полную ответственность, — отметил эксперт.
Это стимулирует площадку внедрять многоступенчатую систему проверки поставщиков и постоянного аудита качества, считает эксперт. При этом он отметил, что ряд сервисов доставки продуктов и готовой еды уже работают по такой модели, то есть выступают собственниками товаров, и показывают значительный рост доходов при минимальном или нулевом количестве нарушений.