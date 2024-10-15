Срок имеет значение: в РФ ограничат продажу скоропортящихся товаров в интернете

— Мы считаем, что отрасль нуждается в разумном регулировании с тем, чтобы, с одной стороны, защитить интересы всех сторон, а с другой стороны — не переборщить с жесткостью регулирования. Если говорить о модели работы с особо скоропортящимися продовольственными товарами и предполагать, что их реализация возможна только по модели либо торговых организаций, либо при приобретении товаров маркетплейсами для их реализации, то это схема нерабочая. При этом я предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны: компании, которые изготавливают эти скоропортящиеся продукты, точно не мечтают о том, чтобы самостоятельно их доставлять потребителю, — заявил представитель бизнеса.