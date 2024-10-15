Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сбер вошел в Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, сообщает пресс-служба банка.

Источник: Reuters

«Сбер присоединился к Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования», — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что цифровая трансформация и достижение технологической независимости России является одной из ключевых задач Сбербанка. Кредитная организация решает ее в кооперации с другими игроками, а вступление в ассоциацию сделано для того, чтобы усилить эту работу.

По словам старшего вице-президента, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилла Меньшова, вместе с другими участниками ассоциации Сбер заинтересован в конструктивной выработке позиций по эффективному регулированию и развитию отечественного IT-рынка.