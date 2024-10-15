Сбер вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования

«Сбер присоединился к Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования», — сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что цифровая трансформация и достижение технологической независимости России является одной из ключевых задач Сбербанка. Кредитная организация решает ее в кооперации с другими игроками, а вступление в ассоциацию сделано для того, чтобы усилить эту работу.
По словам старшего вице-президента, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилла Меньшова, вместе с другими участниками ассоциации Сбер заинтересован в конструктивной выработке позиций по эффективному регулированию и развитию отечественного IT-рынка.