Россиянам рассказали, где лучше отдыхать с детьми на осенних каникулах

Наталия Ансталь считает: «Турция — одно из самых ближайших и доступных заграничных направлений для отпуска с детьми. Можно выбрать самый южный регион — Аланию. В целом в Турции в октябре и ноябре еще тепло. Также можно рассмотреть Египет, там в этот период тоже достаточно комфортная температура».