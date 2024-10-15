Россиянам рассказали, где лучше отдыхать с детьми на осенних каникулах

Наталия Ансталь считает: «Турция — одно из самых ближайших и доступных заграничных направлений для отпуска с детьми. Можно выбрать самый южный регион — Аланию. В целом в Турции в октябре и ноябре еще тепло. Также можно рассмотреть Египет, там в этот период тоже достаточно комфортная температура».
Как отмечает тревел-блогер, в некоторых странах — на Кубе, в Таиланде, на Шри-Ланке, пик туристического сезона еще впереди. Среди мест для посещения эксперт особо выделила Мальдивы, а для путешествия с подростками рекомендовала Венесуэлу и Танзанию.
«Из внутренних направлений тоже достаточно много вариантов. Самым теплым регионом будет Сочи, тогда можно еще будет зацепить Абхазию, расположенную неподалеку. Также можно съездить на Алтай, Камчатку, в Калининград и Карелию. Также не стоит забывать о Подмосковье и Санкт-Петербурге», — резюмирует Наталья Ансталь.
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