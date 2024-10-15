Россиянам раскрыли, какие налоговые уведомления ждать до конца 2024 года

За какое имущество нужно платить налоги?
Суханов уточнил, что объектом налогообложения является следующее имущество:
жилой дом;
квартира, комната;
гараж, машино-место;
единый недвижимый комплекс;
объект незавершенного строительства;
иные здание, строение, сооружение, помещение.
По словам эксперта, не облагают налогом имущество, которое входит в состав общего имущества многоквартирного дома.
Кто является плательщиками?
Суханов уточняет, что налогоплательщиками налога на имущество признаются физические лица, у которых есть право собственности на него.
У кого и какие есть льготы по уплате налогов на имущество?
Эксперт напомнил, что по закону, кроме пенсионеров, от уплаты налогов на имущество освобождены следующие категории граждан:
Герои Советского Союза, Герои РФ и лица, награжденные орденом Славы трех степеней.
Инвалиды I и II групп.
Инвалиды с детства, дети-инвалиды.
Участники ВОВ, других боевых операций по защите СССР, ветераны боевых действий.
Вольнонаемники Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и госбезопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии.
Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244−1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк”» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более.
Лица, участвовавшие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.
Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.
Лица, выполняющие (выполнявшие) задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в период проведения СВО и члены их семей.
Лица, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел РФ, выполняющие (выполнявшие) задачи по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции и члены их семей.
Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или инвалидность в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
Родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность — в отношении специально оборудованных помещений или сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий.
Физические лица — в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Размер ставок по разным видам налога на имущество и сроки оплаты
Пословам Суханова, налоговые ставки устанавливаются в размерах, которые не превышают:
0,1% в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь не более 50 квадратных метров, расположенных на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
2% в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
Эксперт уточняет, что «указанные налоговые ставки могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований или законами городов федерального значения».
По словам Ивана Суханова, возможно установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от:
кадастровой стоимости объекта налогообложения;
вида объекта налогообложения;
места нахождения объекта налогообложения.
Налог подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, налог за 2023 год уплачивают до 1 декабря 2024 года, напомнил Иван Суханов.
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