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Россиянам раскрыли, какие налоговые уведомления ждать до конца 2024 года

Россияне уже начали получать налоговые уведомления, по которым обязаны внести платежи по налогу на имущество физических лиц за прошлый год. Эксперт экономического факультета РУДН Иван Суханов рассказал Финансам Mail, за какую собственность начисляют налог и как его рассчитывают.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

За какое имущество нужно платить налоги?

Суханов уточнил, что объектом налогообложения является следующее имущество:

  • жилой дом;

  • квартира, комната;

  • гараж, машино-место;

  • единый недвижимый комплекс;

  • объект незавершенного строительства;

  • иные здание, строение, сооружение, помещение.

По словам эксперта, не облагают налогом имущество, которое входит в состав общего имущества многоквартирного дома.

Кто является плательщиками?

Суханов уточняет, что налогоплательщиками налога на имущество признаются физические лица, у которых есть право собственности на него.

У кого и какие есть льготы по уплате налогов на имущество?

Эксперт напомнил, что по закону, кроме пенсионеров, от уплаты налогов на имущество освобождены следующие категории граждан:

  1. Герои Советского Союза, Герои РФ и лица, награжденные орденом Славы трех степеней.

  2. Инвалиды I и II групп.

  3. Инвалиды с детства, дети-инвалиды.

  4. Участники ВОВ, других боевых операций по защите СССР, ветераны боевых действий.

  5. Вольнонаемники Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и госбезопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии.

  6. Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244−1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк”» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

  7. Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более.

  8. Лица, участвовавшие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

  9. Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.

  10. Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.

  11. Лица, выполняющие (выполнявшие) задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в период проведения СВО и члены их семей.

  12. Лица, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел РФ, выполняющие (выполнявшие) задачи по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции и члены их семей.

  13. Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;

  14. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или инвалидность в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

  15. Родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

  16. Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность — в отношении специально оборудованных помещений или сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий.

  17. Физические лица — в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Размер ставок по разным видам налога на имущество и сроки оплаты

Пословам Суханова, налоговые ставки устанавливаются в размерах, которые не превышают:

  1. 0,1% в отношении:

  • жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;

  • объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

  • единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

  • гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

  • хозяйственных строений или сооружений, площадь не более 50 квадратных метров, расположенных на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

  1. 2% в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

  2. 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.

Эксперт уточняет, что «указанные налоговые ставки могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований или законами городов федерального значения».

По словам Ивана Суханова, возможно установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от:

  • кадастровой стоимости объекта налогообложения;

  • вида объекта налогообложения;

  • места нахождения объекта налогообложения.

Налог подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, налог за 2023 год уплачивают до 1 декабря 2024 года, напомнил Иван Суханов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».