Россиянам раскрыли, какие налоговые уведомления ждать до конца 2024 года

Герои Советского Союза, Герои РФ и лица, награжденные орденом Славы трех степеней.

Инвалиды I и II групп.

Инвалиды с детства, дети-инвалиды.

Участники ВОВ, других боевых операций по защите СССР, ветераны боевых действий.

Вольнонаемники Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и госбезопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии.

Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244−1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк”» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более.

Лица, участвовавшие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.

Лица, выполняющие (выполнявшие) задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в период проведения СВО и члены их семей.

Лица, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел РФ, выполняющие (выполнявшие) задачи по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции и члены их семей.

Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;

Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или инвалидность в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

Родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность — в отношении специально оборудованных помещений или сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий.