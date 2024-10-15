Россиянам объяснили, что делать, если заболели во время отпуска

«В случае болезни во время отпуска действие самого отпуска, при соблюдении указанных условий, приостанавливается на период, указанный в листке нетрудоспособности. А далее, по выбору работника, отпуск может быть или продлен, или неотгулянная часть перенесена на иной период, о чем нужно договориться с работодателем для внесения изменений в график отпусков», — объясняет Кудерко.