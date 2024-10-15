Россиянам объяснили, что делать, если заболели во время отпуска

В соответствии с трудовым законодательством, ответ — однозначно «нет». Дело в том, что Трудовой кодекс РФ четко разделяет два понятия: «отпуск» и «временная нетрудоспособность», и у каждого из них, по словам юриста, свои правовые последствия.
Временная нетрудоспособность представляет собой скорее социальную гарантию, чем отдельное право, предусмотренное законодательством. Однако для получения такой гарантии необходимо соблюсти ряд процедур.
Во-первых, надо обратиться в медицинскую организацию за получением больничного (листка временной нетрудоспособности), который оформляется электронно и отражается на портале государственных услуг в личном кабинете.
Вторым условием является предупреждение работодателя о получении больничного.
«В случае болезни во время отпуска действие самого отпуска, при соблюдении указанных условий, приостанавливается на период, указанный в листке нетрудоспособности. А далее, по выбору работника, отпуск может быть или продлен, или неотгулянная часть перенесена на иной период, о чем нужно договориться с работодателем для внесения изменений в график отпусков», — объясняет Кудерко.
Поскольку при продлении отпуска число отпускных дней не изменяется, ранее полученные отпускные не пересчитываются и остаются за работником в прежнем размере.
В случае же переноса срока отпуска, полученные ранее отпускные, совпавшие с днями болезни засчитываются в счет будущего (переносимого) отпуска, поскольку полностью совпадают с количеством уже полученных отпускных и днями перенесенного отпуска.
«Важно знать, что право на продление отпуска возникает лишь при личном больничном, в то время как получение больничного для ухода, к примеру, за заболевшим ребенком, отпуск не продлевает», — объяснила Елена Кудерко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».