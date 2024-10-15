РФ в сентябре сохранила добычу нефти на уровне 9,11 млн б/с

Согласно данным МЭА, Россия в сентябре, как и в августе, добывала 9,11 млн б/с нефти. Однако с учетом добровольных сокращений, предусмотренных на сентябрь, объем добычи должен был составить 8,98 млн б/с.
ОПЕК в своем октябрьском отчете, вышедшем 14 октября, опубликовала данные, согласно которым превышение Россией плана ОПЕК+ в сентябре составило 23 тыс. б/с. При этом по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в секретариате ОПЕК заявляли, что Россия, Ирак и Казахстан подтвердили полное исполнение договоренностей ОПЕК+ в сентябре.
С I квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с. При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с. В II квартале снижение показателей уже приходилось как на экспорт, так и на добычу. А в течение III квартала Россия должна была сокращать только добычу и держать ее на уровне 8,978 млн б/ с.
Однако несколько месяцев подряд Россия превышала уровень добычи, согласованный в рамках договоренностей ОПЕК +. Россия, как и другие «должники», постепенно компенсирует недосокращенные объемы производства. Согласно графику, который Россия представила в секретариат ОПЕК+, компенсация сокращения добычи будет идти в октябре — ноябре 2024 года и с марта по сентябрь 2025 года.