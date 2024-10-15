РФ в сентябре сохранила добычу нефти на уровне 9,11 млн б/с

С I квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с. При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с. В II квартале снижение показателей уже приходилось как на экспорт, так и на добычу. А в течение III квартала Россия должна была сокращать только добычу и держать ее на уровне 8,978 млн б/ с.