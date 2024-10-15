РФ в сентябре нарастила экспорт нефти на 0,5 млн б/с

Дисконт российской нефти Urals в порту Приморск сократился в сентябре на $0,45 — до $12,78 за баррель. А в порту Новороссийск скидка Urals к Brent немного подросла — на $0,06, до $12,51 за баррель. Дисконт на нефть марки ВСТО к сорту Dubai снизился на $0,36 — до $5,11 за баррель.