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РФ в сентябре нарастила экспорт нефти на 0,5 млн б/с

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия увеличила в сентябре нефтяной экспорт на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) — до 7,5 млн б/с, при этом доходы от нефтяных поставок снизились на $0,8 млрд — до $14,7 млрд. Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Источник: Reuters

Экспорт непосредственно нефти в сентябре вырос на 420 тыс. б/с — до 4,84 млн б/с. Трубопроводный экспорт увеличился на 130 тыс. б/с — до 1,41 млн б/с. Поставки нефтепродуктов при этом подросли примерно на 100 тыс. б/с — до 2,7 млн б/с.

МЭА также отмечает, что в сентябре экспорт российской нефти марки Urals находился на максимальном за пять месяцев уровне.

Дисконт российской нефти Urals в порту Приморск сократился в сентябре на $0,45 — до $12,78 за баррель. А в порту Новороссийск скидка Urals к Brent немного подросла — на $0,06, до $12,51 за баррель. Дисконт на нефть марки ВСТО к сорту Dubai снизился на $0,36 — до $5,11 за баррель.