Раскрыто, что будет, если ребенок воспользуется электронной подписью родителя

Регулирование использования электронной подписи осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также рядом других нормативных актов.
Согласно Гражданскому кодексу, лица младше 14 лет находятся под полной опекой родителей или законных представителей и не могут самостоятельно совершать большинство юридически значимых действий, включая использование ЭП. Ответственность за использование ЭП ребенком в таких случаях обычно лежит на родителях или опекунах. Документы, подписанные с использованием ЭП родителя ребенком, могут быть признаны недействительными, указывает эксперт.
Тем не менее, если контрагент не был и не мог быть осведомлен о том, что возможность задействовать ЭП была использована несовершеннолетним, то он вправе требовать исполнения обязательств, добавляет Виноградов.
«За использование ЭП родителя или законного представителя несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, может быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество. Такая ситуация может возникнуть, например, если подросток вводит родителей или законных представителей в заблуждение, узнает данные ЭП и использует ее для оформления кредита или продажи недвижимости», — объясняет юрист.
Если ребенок использует электронную подпись родителя и (или) законного представителя для совершения преступления под влиянием обещаний, обмана, угроз другого лица, то такое лицо подлежит уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по части 1 статьи 150 Уголовного кодекса РФ.
Причем если в преступную деятельность ребенок вовлечен родителем, законным представителем или педагогическим работником, то такие лица будут нести более суровое наказание. Также родители или законные представители могут быть привлечены к ответственности за ущерб, причиненный действиями их детей.
Для минимизации рисков неправомерного использования электронной подписи необходимо прибегать к надежным методам аутентификации и хранения ключей ЭП, регулярно обновлять пароли и доступы. Также необходимо повышать правовую грамотность, в частности, проводить обучение несовершеннолетних основам информационной безопасности и правовым аспектам использования личной информации.
«Важно помнить, что электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и обычная подпись на бумаге. Родители должны строго контролировать доступ к своим электронным подписям, чтобы предотвратить их неправомерное использование детьми, так как это может привести к серьезным правовым последствиям для всей семьи», — подытожил Виноградов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».