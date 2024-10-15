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Раскрыто, что будет, если ребенок воспользуется электронной подписью родителя

Электронная подпись (ЭП) приравнивается к собственноручной подписи лица и обладает юридической силой в случаях, установленных законодательством. Неправомерное применение ЭП, включая ситуации, когда несовершеннолетние дети используют ЭП родителей, может повлечь за собой серьезные правовые последствия. Об этом рассказывает Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Регулирование использования электронной подписи осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также рядом других нормативных актов.

Согласно Гражданскому кодексу, лица младше 14 лет находятся под полной опекой родителей или законных представителей и не могут самостоятельно совершать большинство юридически значимых действий, включая использование ЭП. Ответственность за использование ЭП ребенком в таких случаях обычно лежит на родителях или опекунах. Документы, подписанные с использованием ЭП родителя ребенком, могут быть признаны недействительными, указывает эксперт.

Тем не менее, если контрагент не был и не мог быть осведомлен о том, что возможность задействовать ЭП была использована несовершеннолетним, то он вправе требовать исполнения обязательств, добавляет Виноградов.

«За использование ЭП родителя или законного представителя несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, может быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество. Такая ситуация может возникнуть, например, если подросток вводит родителей или законных представителей в заблуждение, узнает данные ЭП и использует ее для оформления кредита или продажи недвижимости», — объясняет юрист.

Если ребенок использует электронную подпись родителя и (или) законного представителя для совершения преступления под влиянием обещаний, обмана, угроз другого лица, то такое лицо подлежит уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по части 1 статьи 150 Уголовного кодекса РФ.

Причем если в преступную деятельность ребенок вовлечен родителем, законным представителем или педагогическим работником, то такие лица будут нести более суровое наказание. Также родители или законные представители могут быть привлечены к ответственности за ущерб, причиненный действиями их детей.

Для минимизации рисков неправомерного использования электронной подписи необходимо прибегать к надежным методам аутентификации и хранения ключей ЭП, регулярно обновлять пароли и доступы. Также необходимо повышать правовую грамотность, в частности, проводить обучение несовершеннолетних основам информационной безопасности и правовым аспектам использования личной информации.

«Важно помнить, что электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и обычная подпись на бумаге. Родители должны строго контролировать доступ к своим электронным подписям, чтобы предотвратить их неправомерное использование детьми, так как это может привести к серьезным правовым последствиям для всей семьи», — подытожил Виноградов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».