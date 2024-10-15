Производитель лака «Прелесть» инвестирует $100 млн в строительство завода в Узбекистане

В августе 2023 года ГК «Арнест» завершила сделку по приобретению бизнеса голландского пивоваренного концерна Heineken в России, а в октябре 2024 года — по приобретению бизнеса Unilever в России и Белоруссии. Предметом сделки с Unilever стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.