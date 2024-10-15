Производитель лака «Прелесть» инвестирует $100 млн в строительство завода в Узбекистане

«АО “Арнест упаковочные решения” подписало с правительством Узбекистана инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству алюминиевых банок для напитков. Согласно документу, российская компания наладит две современные высокотехнологичные линии по выпуску готовой продукции, а общая сумма инвестиций составит порядка 100 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Мощность нового предприятия, которое разместится на территории специального промышленного парка «Навоийский комплекс развития промышленности», составит более 1,5 млрд банок в год и обеспечит более 200 рабочих мест. Запуск нового завода планируется через год, следующей осенью. «Строительство производственно-складского корпуса и необходимых инфраструктурных объектов на прилегающей территории возьмет на себя Узбекистан», — отмечается в сообщении.
Компания также сообщает, что около 30% объема продукции нового завода планируется отправлять на экспорт. «Для компании “Арнест упаковочные решения” предприятие станет первым за пределами России и шестым в общем количестве заводов», — отмечается в сообщении компании.
Как отметил генеральный директор «Арнест упаковочные решения» Александр Исаев, чьи слова приводятся в сообщении, локализация производства в Узбекистане значительно усилит представленность компании на экспортных рынках в странах ЕАЭС, Центральной Азии и Закавказья, а также позволит высвободить экспортные объемы, производимые в России, и перенаправить их на удовлетворение российского рынка.
О компании
ГК «Арнест» объединяет несколько направлений бизнеса, основными из которых являются производство косметической продукции, в том числе лак для волос «Прелесть», алюминиевой упаковки для напитков, напитков. Продукция производится на трех заводах, расположенных в Ставропольском крае, Тульской и Московской областях.
В августе 2023 года ГК «Арнест» завершила сделку по приобретению бизнеса голландского пивоваренного концерна Heineken в России, а в октябре 2024 года — по приобретению бизнеса Unilever в России и Белоруссии. Предметом сделки с Unilever стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.