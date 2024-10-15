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Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся установления самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Заявление можно будет подать двумя способами.

Первый способ — подача заявления через портал «Госуслуг». Его переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, после чего уведомление о принятом решении придет в личный кабинет. Второй способ — подача заявления лично через МФЦ. При этом информация о решении бюро кредитных историй также отразится на «Госуслугах». Снять запрет можно этими же способами.

«Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — говорится в публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».