Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта

Первый способ — подача заявления через портал «Госуслуг». Его переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, после чего уведомление о принятом решении придет в личный кабинет. Второй способ — подача заявления лично через МФЦ. При этом информация о решении бюро кредитных историй также отразится на «Госуслугах». Снять запрет можно этими же способами.