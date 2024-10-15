Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта

Так, россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Заявление можно будет подать двумя способами.
Первый способ — подача заявления через портал «Госуслуг». Его переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, после чего уведомление о принятом решении придет в личный кабинет. Второй способ — подача заявления лично через МФЦ. При этом информация о решении бюро кредитных историй также отразится на «Госуслугах». Снять запрет можно этими же способами.
«Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — говорится в публикации.
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