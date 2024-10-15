Поставки российского угля в Индию рухнули

В общей сложности с января по сентябрь Индия приобрела на мировом рынке 137,8 тонн угля, что на 12 процентов больше, чем годом ранее. Россия в списке поставщиков занимает четвертое место, уступая Индонезии, ЮАР и США, но опережая Австралию, Мозамбик и Колумбию. Однако за последний год ее доля в импорте упала с семи до трех процентов.