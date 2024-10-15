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Politico: ФАТФ примет решение о внесении РФ в черный список на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документ в распоряжении.

Источник: AP 2024

Отмечается, что заседание внутреннего органа ФАТФ, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в список и предоставлением подтверждений, пройдет 22 октября.

Politico отмечает, что в черный список страна может быть внесена не только по подозрению в отмывании денег, но и, например, на основании обвинений, связанных с финансированием развития и распространения оружия массового уничтожения.

Издание уточняет, что данное решение требует консенсуса всех участников этой группы, а это порядка 40 государств, включая, Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию.

Украина с 2022 года предпринимала безрезультатные попытки добиться внесения России в черный или серый списки ФАТФ.