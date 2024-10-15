Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

Как говорится в пресс-релизе, профессиональным участникам рынка и их клиентам, в том числе частным инвесторам, станут доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM) и инструменты своп. Заключить сделку можно будет с 10 утра до 7 вечера.
Торги и расчеты будут проводиться в рублях с участием центрального контрагента, а поставку драгметаллов будут осуществлять в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.
«Россия играет важную роль на мировом рынке драгоценных металлов, а спрос на платину и палладий распределен между автомобильной, ювелирной, химической, медицинской, электротехнической и прочими отраслями промышленности. Это позволяет с большой долей уверенности говорить, что новые инструменты заинтересуют различные категории инвесторов, предоставив им дополнительные возможности для диверсификации портфеля активов, и в перспективе будут способствовать созданию новых финансовых продуктов», — заявил Владимир Крекотень, управляющий директор Мосбиржи.
По его словам, запуск биржевых торгов платиной и палладием позволит определить справедливую цену на эти драгметаллы, которая в дальнейшем сможет выступать дополнительным индикатором состояния рынка для всех категорий его участников.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».