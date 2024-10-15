Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

Как говорится в пресс-релизе, профессиональным участникам рынка и их клиентам, в том числе частным инвесторам, станут доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM) и инструменты своп. Заключить сделку можно будет с 10 утра до 7 вечера.