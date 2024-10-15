Минфин предложил повысить минимальную цену на водку с 299 до 349 рублей

По мнению руководителя ЦИФРРА Вадима Дробиза, несмотря на то, что это очень резкое повышение цен на алкоголь, к снижению продаж оно вряд ли приведет. Тем не менее, наибольшее давление испытает население с доходом до 40 тыс. руб., которых по оценке Высшей школы экономики около 60%, добавляет эксперт. По данным национального ритейл-аудита NielsenIQ, натуральные продажи водки за январь—июнь 2024 года сократились на 0,4%. В то же время у коньяка наблюдается рост в 8,2%, а у бренди на 4,8.