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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку с 299 до 349 рублей

Министерство финансов предложило повысить с января 2025 года минимальную закупочную цену на крепкий алкоголь. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовых актов. Минимальная цена на водку составит 349 ₽ за 0,5 л, на коньяк — 651 ₽, на бренди — 472 ₽.

Источник: Reuters

В сравнении с ценами, указанными в действующих приказах ведомства, минимальная розничная цена на водку увеличена на 50 ₽, на коньяк — на 95 ₽, на бренди — на 69 ₽.

В случае принятия проекта Минфина новое распределение цен вступит в силу с 1 января 2025 года. Оно будет действовать до 31 декабря 2030 года. В документах проекта говорится, что регулирование розничных цен на крепкий алкоголь направлено на борьбу с производством и оборотом нелегальной алкогольной продукции. Новые цены, как отмечается, сформированы с учетом затрат на производство, сырье, логистику, а также ставки акциза и уровня инфляции.

С января 2025 года ставку акциза на алкогольную продукцию крепче 18° планируется повысить с нынешних 643 ₽ до 673 ₽ за литр. Кроме того, в Госдуму был внесен проект о повышении акциза на алкоголь до 740 ₽ за литр.

По мнению руководителя ЦИФРРА Вадима Дробиза, несмотря на то, что это очень резкое повышение цен на алкоголь, к снижению продаж оно вряд ли приведет. Тем не менее, наибольшее давление испытает население с доходом до 40 тыс. руб., которых по оценке Высшей школы экономики около 60%, добавляет эксперт. По данным национального ритейл-аудита NielsenIQ, натуральные продажи водки за январь—июнь 2024 года сократились на 0,4%. В то же время у коньяка наблюдается рост в 8,2%, а у бренди на 4,8.