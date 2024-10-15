Каким будет курс рубля 16 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль во вторник продолжил сдавать позиции. Юань на Мосбирже прибавлял порядка 0,5%, курсируя около 13,6 ₽ Официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ почти на рубль, до 97,01. На динамику российской валюты могло повлиять смягчение требований к экспортерам по продаже выручки. Однако наибольший эффект на нацвалюту могут оказывать фундаментальные факторы — расширение дефицита бюджета, смещение баланса между спросом и предложением иностранной валюты в сторону дефицита из-за сокращения экспорта и одновременного восстановления импортных потоков. Поддерживать рубль продолжают продажи валюты в рамках бюджетного правила, относительно высокие цены на нефть, высокие ставки в экономике. На будущей неделе к факторам поддержки добавится подготовка компаний к налоговому периоду. Краткосрочно юань может двигаться в пределах 13,3−13,7, доллар — 94,5−96,5.