Каким будет курс рубля 16 октября 2024: прогноз эксперта

В пользу роста играла слабость рубля. Также инвесторы продолжили отыгрывать заявления главы Минфина Антона Силуанова, выступившего накануне против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков.
Цены на нефть при этом опустились под $75 за баррель Brent. На это был ряд причин. По данным источников западных СМИ, риски нанесения Израилем ударов по иранским нефтяным объектам снизились. Во-вторых, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете вслед за ОПЕК понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году. В-третьих, импорт нефти в Китай в сентябре сократился на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Росстат в середине недели обнародует сентябрьский индекс цен производителей (PPI). X5 Group опубликует операционные показатели за III квартал. В США в рамках сезона квартальных отчетностей свои результаты завтра представят Morgan Stanley, Lam Research, U.S. Bancorp, Las Vegas Sands. Поздним вечером по Москве с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
Приближение заседания Банка России, по итогам которого ожидается повышение ключевой ставки, может препятствовать развитию локального успеха. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 октября — 2725−2825 п.
Рубль во вторник продолжил сдавать позиции. Юань на Мосбирже прибавлял порядка 0,5%, курсируя около 13,6 ₽ Официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ почти на рубль, до 97,01. На динамику российской валюты могло повлиять смягчение требований к экспортерам по продаже выручки. Однако наибольший эффект на нацвалюту могут оказывать фундаментальные факторы — расширение дефицита бюджета, смещение баланса между спросом и предложением иностранной валюты в сторону дефицита из-за сокращения экспорта и одновременного восстановления импортных потоков. Поддерживать рубль продолжают продажи валюты в рамках бюджетного правила, относительно высокие цены на нефть, высокие ставки в экономике. На будущей неделе к факторам поддержки добавится подготовка компаний к налоговому периоду. Краткосрочно юань может двигаться в пределах 13,3−13,7, доллар — 94,5−96,5.
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