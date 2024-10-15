Иран прекратил авиаперелеты в Европу

«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу», — сообщил директор Иранской ассоциации авиаперевозчиков Максуд Асади Самани (цитата по ILNA).
Максуд Асади Самани добавил, что рейсы иранских авиаперевозчиков в европейском направлении пользовались большим спросом у граждан страны. Он также предположил, что полеты продолжатся на самолетах иностранных авиакомпаний или будут осуществляться через стыковочные рейсы в Турции и ОАЭ.
Евросоюз вчера, 14 октября, ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Iran Air, Mahan Air и Saha Airlines. Под ограничения попали еще четыре юрлица и семь физлиц. Санкции введены в связи с тем, что Совет ЕС подозревает Иран в передаче ракет и беспилотников России и йеменским хуситам.