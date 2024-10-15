Иран прекратил авиаперелеты в Европу

«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу», — сообщил директор Иранской ассоциации авиаперевозчиков Максуд Асади Самани (цитата по ILNA).