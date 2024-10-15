Индексация пособия по безработице в 2025 году: новая сумма и подробности

«Мы несколько снизили расходы на пособия по безработице с учетом рекордно низкой безработицы. При этом размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы», — отметил министр.
«Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе. Пособие будет проиндексировано на 7,3%, составит 14 742 рубля в максимальном его размере», — цитирует Котякова агентство ТАСС.
Ранее заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач заявлял о том, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 2,4%.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кабмином уточнял, что число работающих россиян в 2023 году составляло 73,4 миллиона человек.
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