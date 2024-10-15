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Индексация пособия по безработице в 2025 году: новая сумма и подробности

В результате индексации пособие по безработице в России превысит 14 тысяч рублей, заявил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы несколько снизили расходы на пособия по безработице с учетом рекордно низкой безработицы. При этом размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы», — отметил министр.

«Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе. Пособие будет проиндексировано на 7,3%, составит 14 742 рубля в максимальном его размере», — цитирует Котякова агентство ТАСС.

Ранее заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач заявлял о том, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 2,4%.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кабмином уточнял, что число работающих россиян в 2023 году составляло 73,4 миллиона человек.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».