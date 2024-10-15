Гендиректор «Росатома» рассказал Путину о вкладе в экономику России

«Мы вышли на сумму где-то около полутора триллионов рублей в год. В интересах в первую очередь, конечно, проекты в Российской Федерации, хотя инвестируем и в зарубежные проекты», — сказал Лихачев.
«Инвестиции имеют среднегодовой прирост в 31%», — уточнил он.
По его словам, корпорация наращивает вклад в российскую экономику: на ближайшие десять лет уже сформированный объем заказов составляет 52 трлн руб. Гендиректор «Росатома» выразил уверенность, что в процессе реализации контрактов эта цифра может достичь 100 трлн руб.
В России «Росатом», а также «Ростех», «Роскосмос», ВЭБ.РФ и Агентство по страхованию вкладов имеют статус госкорпораций.
В начале октября правительство предложило обязать такие организации компенсировать бюджету половину от стоимости национализированных компаний, переданных в госсобственность «на основании судебных решений». Речь идет о поправках в Бюджетный кодекс. Новые меры планируют ввести «в целях обеспечения интересов казны Российской Федерации».