Эксперт объяснил, как россиянам поехать в санаторий бесплатно

«Те, кто отправляется в санаторий по ОМС, получают документ о временной нетрудоспособности, что освобождает их от служебных обязанностей на период лечения. Ответ на вопрос о бесплатном проезде к месту лечения зависит от конкретного случая и статуса льготников в данном регионе. Федеральные льготники, если пожелают, могут заменить путевку на денежную компенсацию, поскольку она включена в пакет социальных услуг», — подчеркнул депутат.