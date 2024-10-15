Эксперт объяснил, как россиянам поехать в санаторий бесплатно

«В соответствии с приказом Минздрава РФ от 5 мая 2016 года № 281Н, путевки могут быть предоставлены по более распространенным медицинским показаниям. К числу таких показаний относится широкий спектр заболеваний, включая нарушения сна, мигрень, неврозы, конъюнктивит, варикозное расширение вен и гастрит», — отметил он.
Как уточнил Чаплин, чтобы получить путевку бесплатно, достаточно попасть на прием к терапевту, который направит пациента на обследование. По его результатам врачебная комиссия рассмотрит вопрос выдаче направления в санаторий. Депутат подчеркнул, что в отдельных регионах путевки выделяют и для беременных. А льготные категории граждан, указанные в федеральных и региональных законах, вправе рассчитывать на регулярное санаторное лечение.
«Те, кто отправляется в санаторий по ОМС, получают документ о временной нетрудоспособности, что освобождает их от служебных обязанностей на период лечения. Ответ на вопрос о бесплатном проезде к месту лечения зависит от конкретного случая и статуса льготников в данном регионе. Федеральные льготники, если пожелают, могут заменить путевку на денежную компенсацию, поскольку она включена в пакет социальных услуг», — подчеркнул депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».