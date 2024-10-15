Эксперт объяснил, как не разориться на покупке игрового компьютера

«Экономить можно различными путями. Например, купить б/у комплектующие, которые показали свою надежность в последние годы. [Можно сэкономить] на внешнем виде компьютера, его корпусе. Речь прежде всего о таких внешних составляющих, как подсветка, бренд. Главное — учитывать технические характеристики и отзывы», — отметил эксперт.
Специалист поясняет: можно приобрести процессор без встроенного видеоядра или со штатной системой охлаждения. При этом на блоке питания экономить нельзя, так как детали дешёвых марок быстро выходят из строя.
IT-эксперт отметил, что блок питания — это одна из ключевых комплектующих, поэтому лучше выбирать его с запасом мощности и обратить внимание на наличие сертификата 80plus.
Важно соблюсти баланс компонентов. Например, не следует сочетать дорогую современную видеокарту со слабым процессором прошлых поколений или хорошую оперативную память с высокой частотой и материнскую плату, которая эту частоту не поддерживает.
«Также существуют и физические проблемы, с которыми можно столкнуться. Например, процессор не соответствует сокету материнской платы, или корпус компьютера слишком маленький для видеокарты, или кулер процессора мешает закрыть крышку корпуса. Все компоненты нужно просчитывать не только с технической стороны, но и учитывать физические габариты корпуса», — напомнил Скаржинский.
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