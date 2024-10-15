Эксперт объяснил, как не разориться на покупке игрового компьютера

«Также существуют и физические проблемы, с которыми можно столкнуться. Например, процессор не соответствует сокету материнской платы, или корпус компьютера слишком маленький для видеокарты, или кулер процессора мешает закрыть крышку корпуса. Все компоненты нужно просчитывать не только с технической стороны, но и учитывать физические габариты корпуса», — напомнил Скаржинский.