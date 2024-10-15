Экономисты рассказали, спасет ли ОПЕК+ рынок нефти

По его оценке, сверхдорогая нефть может появиться при эскалации конфликта, если Иран увидит попытки США и Израиля сменить власть в стране. Иранские власти ранее предупреждали, что в этом случае перекроют Ормузский пролив. Тогда, по мнению эксперта, будет полноценный энергетический кризис как на газовом рынке, так и на нефтяном, потому что через этот пролив проходит примерно 20% мировой нефти и 30% мирового СПГ из Катара, Ирана, Саудовской Аравии и других стран.