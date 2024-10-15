Экономисты рассказали, спасет ли ОПЕК+ рынок нефти

Поможет ли ОПЕК+
Цены на нефть в мире выросли почти на 17%, или 12 долларов, с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда Иран и Ливан нанесли ракетные удары по Израилю. После этого впервые Израиль и США перешли к публичному обсуждению планов по разрушению нефтяной отрасли Ирана. «Мы обсуждаем это прямо сейчас», — заявил президент США Джо Байден 2 октября. После этих слов рост цен ускорился. Стоимость европейского эталона нефти Brent, одного из ключевых индикаторов рынка, подскочила с 70 до 78 долларов за бочку.
Участники рынка анализировали такую возможность еще несколько дней, и после начали повышать цены — стоимость барреля Brent преодолела сразу несколько ключевых отметок и достигла почти 82 долларов к 7 октября. Иран поставляет на мировой рынок до 1,5 млн баррелей нефти в сутки и почти весь этот объем покупает Китай. Трейдеры скупали контракты по сорту Brent и американскому эталону WTI в ожидании расчетов по цене 100 долларов и более.
Затем также цены на нефть резко упали и вновь выросли. «Цены на нефть сейчас меняются, как и обсуждение ситуации. А нужно ли Израилю вообще наносить ответный удар? Пока наблюдается ситуация перетягивания каната — обе стороны конфликта решают, втягиваться ли в большую войну», — пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Иран сейчас экспортирует примерно 1,6−1,7 млн баррелей в сутки. «Это довольно большие объемы даже для мирового рынка, чувствительные, потому что баланс на мировом рынке нефти довольно хрупкий. И если, например, выбить хотя бы половину экспорта иранской нефти, то это уже будет значимо. В этом случае возможно подорожание нефти до 85−90 долларов за баррель», — прогнозирует эксперт.
По его оценке, сверхдорогая нефть может появиться при эскалации конфликта, если Иран увидит попытки США и Израиля сменить власть в стране. Иранские власти ранее предупреждали, что в этом случае перекроют Ормузский пролив. Тогда, по мнению эксперта, будет полноценный энергетический кризис как на газовом рынке, так и на нефтяном, потому что через этот пролив проходит примерно 20% мировой нефти и 30% мирового СПГ из Катара, Ирана, Саудовской Аравии и других стран.
«При таком сценарии цены на нефть поднимутся выше 150−160 долларов за баррель», — прогнозирует Игорь Юшков. И страны альянса ОПЕК+ не помогут рынку, уточнил он. Добычу увеличить можно, но пролив будет перекрыт, и дополнительные объемы нефти не поступят на рынок.
Сверхдорогая нефть, как отметил Игорь Юшков, невыгодна всем — она убивает спрос, потребление сокращается при очень дорогой нефти, цены на топливо падают, как и инвестиции в отрасль, что ведет в будущем к новому скачку цен и разрушению технологического процесса производства нефти.
В этом случае странам ОПЕК+ также будет сложно стабилизировать рынок через сокращение добычи, чтобы убрать с рынка лишние объемы.
«Страны ОПЕК+ исчерпали потенциал для сокращения добычи нефти», — полагает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
По его оценке, технологический потенциал остается, но достичь политического согласия о новых сокращениях, едва ли возможно. «Поэтому речь будет идти только о сдерживании роста добычи: здесь новые договоренности действительно возможны, но это будет полем для непростых переговоров», — прогнозирует он.
Тем не менее, по мнению Алексея Белогорьева, существованию ОПЕК+ пока ничего не угрожает: всем еще памятна попытка выхода из этой сделки в марте 2020 года, когда цена нефти кратковременно стала отрицательной на бирже в США из-за перепроизводства, и дефицита емкостей для хранения нефти.
«Поэтому формального развала соглашения не стоит ждать. Но эффективность воздействия ОПЕК+ на рынок будет объективно снижаться. Причина этого — в уменьшении маневренности ОПЕК+ из-за ее неготовности к дальнейшему сокращению добычи», — полагает Алексей Белогорьев.
Кто заработает
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, если удар по экспортным объектам нефтяной инфраструктуры Ирана все-таки будет нанесен, то страны ОПЕК+ станут бенефициарами такой ситуации и смогут использовать свои резервные мощности для покрытия создавшегося дефицита.
«Однако конкретика ответа Израиля Ирану все еще обсуждается. Если в результате этого ответа пострадает второстепенная инфраструктура Ирана, то потери, по расчетам Citigroup, составят порядка 300−450 тыс. баррелей в сутки, что не должно оказать существенного воздействия на баланс спроса и предложения на рынке», — пояснила она.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя скачок цен на нефтяном рынке, заявил о планах постепенного восстановлении добычи странами ОПЕК+ в рамках снятия добровольных ограничений с 1 декабря. Но, по его словам, участники альянса, который был создан по инициативые РФ и Саудовской Аравии, примет решение об увеличении добычи после анализа ситуации на рынке.
«Мы отмечаем очень высокий рост спроса — 1,8 млн баррелей в сутки в среднем по году, это высокий показатель. Ранее, если брать предыдущий период, это было 1,1 млн в сутки. Это говорит о росте экономики, о потреблении, об активизации экономической ситуации и спроса во многих регионах мира, в том числе в Китайской Народной Республике, Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в целом на рост потребления нефти в мире», — рассказал Александр Новак.
Кто потеряет
Иран только сейчас вышел на объемы производства, которые были до ужесточения санкций в 2018 году после возобновления иранской ядерной программы, напомнил Игорь Юшков.
«Вся нефть Ирана уходит в Китай, и Тегеран сейчас хорошо зарабатывает. Ему не хотелось бы терять эти деньги. Страна начинает модернизацию во многих отраслях, сферах жизни, поэтому Ирану не хотелось бы ломать этот позитивный для него тренд», — считает эксперт.
С другой стороны, Израиль начал сухопутную операцию в Ливане. И сейчас для Израиля это основной фронт. При этом он периодически наносит удары по йеменским хуситам, Сирии. «Для Израиля будет колоссальное напряжение, если еще конфликтовать и с Ираном, который объективно имеет большие ресурсы для ведения боевых действий», — отметил Игорь Юшков. Поэтому, как полагает эксперт, сейчас Израилю неудобно втягиваться в конфликт.
Также и США невыгодно втягивание в полномасштабный конфликт: в ноябре пройдут президентские выборы, а цены на бензоколонках в стране — важный предвыборный фактор для любого кандидата. В случае удара по нефтедобыче Ирана мировые цены вырастут, и повторится ситуация 2022−2023 годов, когда американцы обвиняли Джо Байдена в рекордном росте стоимости топлива в стране из-за санкций против российской нефти и топлива, которые поступали и в США. Тогда цена нефти в июне 2022 года достигла рекорда в 120 долларов за баррель.
«Получается, что именно демократам — Камале Харрис и Джо Байдену — сейчас крайне невыгодно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке повлиял на нефтяной рынок, и у них цель — чтобы нефть не подорожала ни в коем случае», — полагает Игорь Юшков.
По его мнению, России выгодна умеренная напряженность на Ближнем Востоке, потому что бюджет страны ориентирован на цену нефти около 70 долларов за баррель российского сорта Urals, который дешевле примерно на 7−10 долларов с каждого барреля.
Как полагает Алексей Белогорьев, кратковременный рост цен на Urals, Sokol и прочие российские сорта неизбежен вслед за увеличением цен на эталонные сорта нефти. Тем более, что в последние месяцы наблюдается сокращение дисконтов на российские сорта. Но, по его мнению, текущий рост мировых нефтяных цен вряд ли будет долгим.
«По сути, то, что мы наблюдаем сейчас, — это эмоциональная реакция на сочетание эскалации ирано-израильского конфликта и рисков для добычи нефти в Мексиканском заливе, связанных с ураганом Милтон», — пояснил он. Скорее всего, как пояснил эксперт, ни то, ни другое в действительности не приведет к существенному или тем более продолжительному сокращению мирового предложения нефти. Поэтому текущий рост цен похож на надувание очередного пузыря, который рано или поздно сдуется.
«Общей среднесрочной тенденцией на рынке остается вовсе не рост, а снижение цен в силу охлаждения темпов роста мирового спроса на фоне сохранении относительно высоких темпов роста мировой добычи нефти», — прогнозирует Алексей Белогорьев.
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