Экономисты рассказали о разнице в зарплате по гендерному принципу в РФ

Ученые проанализировали зарплату типичного выпускника на первом месте работы и изучили, как она менялась в первые годы их карьеры. Расчеты показали, что разрыв по гендерному принципу в оплате труда возникает сразу после начала работы, причем он быстро растет в последующие месяцы и годы, в результате чего женщины начинают зарабатывать на 22% меньше, чем их коллеги-мужчины уже в первые 1,5 года после выпуска.