Экономисты рассказали о разнице в зарплате по гендерному принципу в РФ

«Стремительный рост разрыва в заработных платах выпускников говорит об ограниченных возможностях образовательной политики для выравнивания гендерного неравенства на рынке труда. Надежды на то, что разрыв в зарплатах можно минимизировать только путем выравнивания образовательной сегрегации, не оправдываются», — пояснил доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Рощин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Такой вывод исследователи сделали, проанализировав данные всероссийского проекта «Мониторинг трудоустройства выпускников» в 2022 году. Эта база данных включает в себя информацию о том, какое образование получили 400 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет в период с 2016 по 2022 год.
Ученые проанализировали зарплату типичного выпускника на первом месте работы и изучили, как она менялась в первые годы их карьеры. Расчеты показали, что разрыв по гендерному принципу в оплате труда возникает сразу после начала работы, причем он быстро растет в последующие месяцы и годы, в результате чего женщины начинают зарабатывать на 22% меньше, чем их коллеги-мужчины уже в первые 1,5 года после выпуска.
Как отмечают экономисты, изначально значительная часть этого разрыва — около 85% от общей разницы в средних зарплатах — объясняется объективными различиями в характеристиках образования и работы. Через несколько лет эта ситуация радикально меняется, и подавляющая часть разрыва остается необъясненной, причем наибольшая разница в оплате труда мужчин и женщин характерна для самых высокооплачиваемых категорий занятости.
По мнению исследователей, причины этого разрыва могут быть связаны как с различными системными, таки и ненаблюдаемыми факторами. В их числе — различия в рабочем времени, перерывы в карьере из-за семейных обязательств, а также возможная дискриминация со стороны работодателей, что следует учитывать при проработке новых мер, направленных на борьбу с гендерным разрывом в оплате труда, отметили экономисты.