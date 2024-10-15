Дороге знак: на строительство федеральных трасс выделили 853 млрд рублей

— Стоит отметить, что все федеральные трассы приведены к нормативному состоянию, но проблемными остаются многие региональные и местные дороги. Здесь «лидеров» с ненадлежащим состоянием дорожной инфраструктуры много, — рассказал «Известиям» эксперт. — К их числу относятся Архангельская, Кировская и Волгоградская области. Сложная ситуация также отмечается на Дальнем Востоке и в Сибири, где высокий процент износа дорог остается серьезной проблемой. Аналогичные проблемы наблюдаются и в муниципалитетах, включая такие крупные города, как Новосибирск.