Дороге знак: на строительство федеральных трасс выделили 853 млрд рублей

Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025—2027 годов составит 853 млрд рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту в ГД, посвященном проекту бюджета. В следующем году количество таких дорог в нормативном состоянии составит 67,6%, а к 2027-му этот показатель увеличится до 69,3%. В каких регионах самые плохие и опасные дороги и хватит ли выделяемых средств, разбирались «Известия».
Самые опасные дороги
Более 40% ДТП при грузоперевозках происходит из-за некачественного состояния дорог, риск аварийности повышается при напряженном трафике, заявил «Известиям» председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России», президент «Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов» Вадим Филатов. Строительство нового дорожного полотна действительно может помочь снизить число происшествий.
Согласно данным МВД, за январь — июнь лидером по росту аварийности на транспорте среди российских регионов стал Ненецкий автономный округ, количество ДТП в котором увеличилось на 57,1% год к году, сказал Вадим Филатов.
— На втором месте — Камчатский край (+30,2%), на третьем — Псковская область (+25,2%). Значительный прирост ДТП также наблюдается в Калининградской области (+23,1%) и в Республике Алтай (22,2%). Данные «АвтоГрузЭкс» подтверждают эту статистику, — отметил он.
Кроме того, аварии всё чаще возникают из-за неисправности транспортных средств. По данным «Автостата», средний возраст грузовой техники в России составляет 16 лет, обновление автопарков компаний замедлилось из-за резкого снижения рентабельности бизнеса.
По итогам прошлого года себестоимость грузоперевозок увеличилась на 30%, за январь — сентябрь 2024-го — выросла на 7%, согласно данным «АвтоГрузЭкс». Одна из главных причин — увеличение расходов на закупку и обслуживание грузовиков. Уже в III квартале этого года ставки по некоторым контрактам превышали 27−29% годовых, подчеркнул Вадим Филатов.
Индексация утильсбора с 1 октября, по его словам, приведет к росту стоимости грузовой техники в среднем на 12%. Многие компании будут вынуждены отказаться от обновления и пополнения автопарков, так как техники российских предприятий на рынке до сих пор не хватает.
Чтобы избежать повышения аварийности на транспорте из-за устаревания автопарков, в ближайшее время «АвтоГрузЭкс» разработает предложение с мерами, которые позволят минимизировать рост издержек компаний на приобретение грузовой техники, а затем — направит их в регулирующие органы, сообщил эксперт.
Самые плохие дороги
По последним сентябрьским данным ЕМИСС, самые низкие оценки по доли соответствия нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, у дальневосточных регионов, сказал «Известиям» старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Роман Хрипунов. У Приморского края этот показатель достигает только 33%, у Забайкальского края — 35%, а у Магаданской области — 37%.
— В проекте госбюджета 2025−2027 годов на финансирование строительства федеральных автомобильных дорог планируется направить 853 млрд рублей. При этом, согласно пятилетнему плану дорожного строительства, утвержденному правительством в начале текущего года, на строительство и реконструкцию федеральных дорог до 2028 года планируется направить около 1,9 трлн рублей. Однако есть вероятность, что в перспективе потребуется привлечение дополнительного финансирования для строительства дорожной сети в новых регионах, — считает эксперт.
Как заметил доцент базовой кафедры управления государственным и муниципальным имуществом ИГСУ Президентской академии, почетный работник транспорта РФ Александр Бородин, недостаточность средств — классическая проблема в сфере строительства дорог. Но, по его мнению, более важный вопрос сегодня — не столько финансовая обеспеченность, сколько наличие производственных мощностей и персонала, способных обеспечить необходимый объем работ.
— Стоит отметить, что все федеральные трассы приведены к нормативному состоянию, но проблемными остаются многие региональные и местные дороги. Здесь «лидеров» с ненадлежащим состоянием дорожной инфраструктуры много, — рассказал «Известиям» эксперт. — К их числу относятся Архангельская, Кировская и Волгоградская области. Сложная ситуация также отмечается на Дальнем Востоке и в Сибири, где высокий процент износа дорог остается серьезной проблемой. Аналогичные проблемы наблюдаются и в муниципалитетах, включая такие крупные города, как Новосибирск.
Перспективы обновления
Процесс реконструкции федеральных трасс осуществляется в рамках проекта БКД-безопасная качественная автомобильная дорога, заявил «Известиям» доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков. Согласно данным публичной отчетности, в 2024 году KPI были следующими: доля автомобильных дорог регионального назначения, достигших норматива, — 52%, дорог агломераций в нормативном состоянии — 85%, удовлетворенность качеством автодорог — 50%, а также снижение риска ДТП до 8,4 человек на 100 тыс.
— По данным на 2021 год (последний отчетный год) наиболее скромные значения по нормативам были у Астраханской (24%) и Архангельской (24%) области, Забайкальский край (33%), Иркутская (34%) и Магаданская (32%) области. Также в антирейтинг попали Оренбургская область, Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Саратовская, Смоленская, Тверская и Томская области. В этих регионах соответствие нормативу было меньше 40%, — сообщил эксперт.
В целом объем финансирования по субъектам разнился, но на крупные регионы приходилось от 2−8 млрд консолидированного бюджета, отметил Артем Меренков.
— Итог мы видим: идет увеличение доли дорог в нормативном состоянии. Практически на сегодня показатель достигает 70%. Соответственно очередной транш серьезный, даже в расчете на регионы. Сумму более чем сопоставима. Очевидно, что задача дальнейшее улучшение качество дорог, оборудование в соответствии с требованиями цифровизации, а также строительство в новых регионах, — сказал он.
Ранее глава Минтранса РФ Роман Старовойт сообщил, что объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025—2027 года составляет 853 млрд рублей.
«Объем федерального дорожного фонда в госпрограмме РТС (“Развитие транспортной системы. — Ред.) составляет 3,59 трлн рублей, на поддержку субъектов — 1, 092 трлн, на капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети — 1,404 трлн рублей, на строительство федеральных дорог — 853 млрд, на содержание центрального аппарата, учреждений и научные исследования — 241 млрд”, — сказал он.
Согласно презентации министра, в 2025 году количество федеральных трасс в нормативном состоянии составит 67,6%, а к 2027 году этот показатель ожидается на уровне 69,3%.
«Известия» направили запрос в Минтранс и Росавтодор, но на момент публикации ответ получен не был.