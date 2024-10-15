Дан прогноз на подорожание доллара до 100 рублей

Эксперты издания полагают, что теперь подорожание доллара до 100 рублей больше не вызывает беспокойства, так как пойдет на пользу федеральному бюджету, которому в 2025 году предстоят повышенные расходы.
Отмечается, что курс рубля также снизился по отношению к юаню (до самого низкого с мая уровня), который стал главной альтернативой тому, что Кремль считает «токсичными» валютами.
Издание напомнило, что в 2023 году рубль уже дважды пробивался через отметку в 100 рублей за доллар. Банк России отреагировал на это повышением ключевой процентной ставки. В свою очередь, правительство ввело более жесткий контроль за движением капитала, потребовав, чтобы экспортеры репатриировали 80 процентов валютных доходов.
В настоящее время по мере растущих угроз вторичных санкций в отношении банков ключевых торговых партнеров РФ российский бизнес сталкивается с растущими трудностями с платежами. Предприниматели получают все меньше иностранной валюты и испытывают все больше проблем с ее возвратом в Россию из таких стран, как Китай и Турция.
По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, курс доллара действительно может вырасти до 100 рублей в обозримом будущем.