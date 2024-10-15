Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центробанк предложил новые меры борьбы с закредитованностью россиян

Микрофинансовые организации (МФО) в России не смогут выдавать несколько займов одному клиенту. Сейчас обсуждаются меры по защите заемщиков. От участников рынка поступило более 100 предложений, говорится в официальном пресс-релизе Центрального Банка РФ.

Источник: Российская газета

В общественных обсуждениях участвовали представители МФО, научного и экспертного сообщества, а также депутаты Госдумы.

«После проведенных консультаций регулятор планирует в приоритетном порядке реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан», — пообещали в ЦБ.

В частности, в ближайшее время собираются внедрить норму «один заем в руки до погашения». Также будет период охлаждения: новый кредит клиент сможет получить только через три дня после того, как закрыл все свои предыдущие займы.

Участники рынка предложили снизить размер предельной переплаты по потребительским кредитам со 130 до 100 процентов.

Чтобы реализовать задуманное, необходимо внести изменения в законы и нормативные акты. На это потребуется минимум три года, отметили в ЦБ.