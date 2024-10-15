Центробанк предложил новые меры борьбы с закредитованностью россиян

В общественных обсуждениях участвовали представители МФО, научного и экспертного сообщества, а также депутаты Госдумы.
«После проведенных консультаций регулятор планирует в приоритетном порядке реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан», — пообещали в ЦБ.
В частности, в ближайшее время собираются внедрить норму «один заем в руки до погашения». Также будет период охлаждения: новый кредит клиент сможет получить только через три дня после того, как закрыл все свои предыдущие займы.
Участники рынка предложили снизить размер предельной переплаты по потребительским кредитам со 130 до 100 процентов.
Чтобы реализовать задуманное, необходимо внести изменения в законы и нормативные акты. На это потребуется минимум три года, отметили в ЦБ.