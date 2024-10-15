ЦБ снизил до 25 млрд юаней лимит по валютным свопам

В августе в связи с повышенным спросом на китайскую валюту лимит повысили с 20 млрд до 25 млрд юаней, а затем и до 30 млрд юаней. Своп ЦБ выступает в качестве страховки для сглаживания волатильности, но это не инструмент фондирования, подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В конце сентября благодаря повышению процентных ставок ЦБ по свопам соотношение спроса и предложения операций по валютному свопу юаней на рынке начало стабилизироваться. Как следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Центробанка, в течение всего сентября спрос на юани был высоким, а предложение китайской валюты на рынке, напротив, снижалось.
В октябре курс юаня на Мосбирже обновил годовой максимум, превысив 13,5 ₽ впервые с 11 октября 2023 года. Рост китайской валюты связывают со снижением продаж валюты в России, пониженной активностью участников рынка и укреплением юаня на мировом рынке.
Подробнее о росте курса китайской валюты — в материале «Ъ» «Юань стремится в поднебесье».