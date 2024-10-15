ЦБ снизил до 25 млрд юаней лимит по валютным свопам

В августе в связи с повышенным спросом на китайскую валюту лимит повысили с 20 млрд до 25 млрд юаней, а затем и до 30 млрд юаней. Своп ЦБ выступает в качестве страховки для сглаживания волатильности, но это не инструмент фондирования, подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина.