ЦБ продал юани на 5,2 млрд рублей с расчетами 14 октября

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 11 октября составила 5,3 млрд рублей.
Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте «юань — рубль». Они проводятся в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года.
Ежедневный объем операций в 2024 году определяется исходя из анонсируемых Минфином РФ на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину некоторых операций.