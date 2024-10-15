Богатых пересчитали по налогам. Эксперты ВШЭ представили новый подход к оценке доходного неравенства

Пересчет не мог не затронуть и основные индикаторы доходного неравенства. Так, модельный коэффициент Джини для РФ при использовании данных ФНС вырос с 0,34 до 0,36, коэффициент фондов (отношение средних доходов в самом богатом и самом бедном дециле) — с 9,1 до 9,9. Эксперты также привели примеры своих расчетов, выраженных в конкретных цифрах для конкретных регионов. Так, в Москве при перерасчете с учетом данных ФНС показатель доходов среди 1% наиболее богатых жителей вырос с 285 тыс. до 356 тыс. руб., то есть почти на 20%. В других регионах, впрочем, эффект был не таким существенным — там аналогичный показатель вырос с 115 тыс. до 128 тыс. руб., то есть на 11%.