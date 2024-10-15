Банк России утвердил Основные направления развития финансовых технологий до 2027 года

Бесшовность в предоставлении услуг и их безопасность для клиентов по-прежнему будут главными принципами внедрения финансовых технологий в ближайшие три года. Об этом говорится в «Основных направлениях развития финансовых технологий на период 2025—2027 годов».
«За 2018−2024 годы Банк России совместно с органами власти и участниками финансового рынка сформировал условия, необходимые для появления и продвижения инноваций. Активно развиваются коммерческие платежные продукты и услуги, цифровая ипотека и многое другое. Технологические и инфраструктурные решения, включая Единую биометрическую систему, Цифровой профиль, платежную систему “Мир” и Систему быстрых платежей, стали привычными элементами повседневной жизни. Таким образом, в России созданы условия для внедрения сервисов на стороне как участников рынка, так и государства», — сказано в публикации на сайте регулятора.
ЦБ добавил, что планирует и дальше развивать инфраструктуру, а также поддерживать создание инновационных сервисов в справедливой конкурентной среде.
«Банк России при участии субъектов финансового рынка продолжит масштабировать экспериментальные правовые режимы и регулятивную “песочницу” для тестирования и внедрения принципиально новых разработок», — отмечается в публикации.
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