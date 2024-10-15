Банк России утвердил Основные направления развития финансовых технологий до 2027 года

«За 2018−2024 годы Банк России совместно с органами власти и участниками финансового рынка сформировал условия, необходимые для появления и продвижения инноваций. Активно развиваются коммерческие платежные продукты и услуги, цифровая ипотека и многое другое. Технологические и инфраструктурные решения, включая Единую биометрическую систему, Цифровой профиль, платежную систему “Мир” и Систему быстрых платежей, стали привычными элементами повседневной жизни. Таким образом, в России созданы условия для внедрения сервисов на стороне как участников рынка, так и государства», — сказано в публикации на сайте регулятора.