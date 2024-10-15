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Бакальчук выступил с новым обвинением в адрес основательницы Wildberries

Миллиардные долги рекламной группы Russ перед банком ВТБ и Федеральной налоговой службой (ФНС) были погашены за счет доходов маркетплейса, написал Владислав Бакальчук, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, в своем Telegram-канале.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: ВКонтакте

По словам Бакальчука, в день завершения слияния Wildberries с Russ, 1 октября 2024 года, маркетплейс, возглавляемый Ким, оплатил миллиардные долги рекламной группы. В результате этой операции вся задолженность совладельцев крупнейшего в России оператора наружной рекламы — братьев Левана и Роберта Мирзоянов — была «как по волшебству» списана.

Бакальчук заявил, что все долги Мирзоянов были обеспечены залогом 100% доли Russ, которая была заложена в ВТБ на сумму более 20 миллиардов рублей. После оплаты задолженности Russ со стороны Wildberries с доли владельцев ООО «Стинн» (одного из основных юридических лиц ГК Russ) было снято обременение.

Бывший супруг Ким считает, что это не просто финансовая афера, а прямой удар по каждому, кто связан с Wildberries.

В пресс-службе Russ объяснили, что залог был временной обеспечительной мерой на период роста компании и приобретения конкурентов. Однако они не стали уточнять, был ли в итоге погашен долг перед банком.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».