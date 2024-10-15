Бакальчук выступил с новым обвинением в адрес основательницы Wildberries

По словам Бакальчука, в день завершения слияния Wildberries с Russ, 1 октября 2024 года, маркетплейс, возглавляемый Ким, оплатил миллиардные долги рекламной группы. В результате этой операции вся задолженность совладельцев крупнейшего в России оператора наружной рекламы — братьев Левана и Роберта Мирзоянов — была «как по волшебству» списана.
Бакальчук заявил, что все долги Мирзоянов были обеспечены залогом 100% доли Russ, которая была заложена в ВТБ на сумму более 20 миллиардов рублей. После оплаты задолженности Russ со стороны Wildberries с доли владельцев ООО «Стинн» (одного из основных юридических лиц ГК Russ) было снято обременение.
Бывший супруг Ким считает, что это не просто финансовая афера, а прямой удар по каждому, кто связан с Wildberries.
В пресс-службе Russ объяснили, что залог был временной обеспечительной мерой на период роста компании и приобретения конкурентов. Однако они не стали уточнять, был ли в итоге погашен долг перед банком.
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