Бакальчук выступил с новым обвинением в адрес основательницы Wildberries

Бакальчук заявил, что все долги Мирзоянов были обеспечены залогом 100% доли Russ, которая была заложена в ВТБ на сумму более 20 миллиардов рублей. После оплаты задолженности Russ со стороны Wildberries с доли владельцев ООО «Стинн» (одного из основных юридических лиц ГК Russ) было снято обременение.