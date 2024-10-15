АКРА ожидает коррекцию цен на жилую недвижимость на 5−10%

Отмечается, что поддержку ценам на вторичную недвижимость оказывает сравнительно низкая стоимость таких объектов по сравнению с жильем на первичном рынке. По данным регулятора, стоимость квадратного метра первичной недвижимости отличается от вторичной на 55%. Разница была сформирована не только в силу объективных рыночных причин, но и искусственно — в связи с обозначением сроков окончания льготных программ, а также выставлением застройщиками в открытую продажу квартир маленькими партиями.