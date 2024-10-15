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АКРА ожидает коррекцию цен на жилую недвижимость на 5−10%

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА в ближайшие 12 месяцев ожидает коррекцию цен на жилую недвижимость на 5−10%, после — рост цен на горизонте более 12−18 месяцев, сообщается в обзоре агентства.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время цены на жилую недвижимость в целом стабильны, однако в ближайшие 12 месяцев АКРА ожидает их коррекцию на 5−10% как на первичном рынке, так и на вторичном, после чего стоимость жилья вновь начнет расти на горизонте более 12−18 месяцев», — говорится в обзоре рынка ипотечного кредитования в России.

Согласно обзору АКРА, уверенный рост средств населения на счетах в банках может быть связан с формированием отложенного спроса на жилую недвижимость. Возможную коррекцию стоимости первичного жилья сдерживают значительная разница между льготными и рыночными ставками и непродолжительный период времени, прошедший после прекращения или изменения условий ряда льготных программ.

Отмечается, что поддержку ценам на вторичную недвижимость оказывает сравнительно низкая стоимость таких объектов по сравнению с жильем на первичном рынке. По данным регулятора, стоимость квадратного метра первичной недвижимости отличается от вторичной на 55%. Разница была сформирована не только в силу объективных рыночных причин, но и искусственно — в связи с обозначением сроков окончания льготных программ, а также выставлением застройщиками в открытую продажу квартир маленькими партиями.

«Это стимулировало граждан поторопиться с приобретением недвижимости и неоднократно приводило к всплескам роста цен в период с 2020 по 2024 год», — отмечается в обзоре.

Стабильности цен на вторичную недвижимость также способствуют факторы, не чувствительные к изменениям ставок. Среди таких факторов АКРА выделяет отсутствие необходимости нести дополнительные расходы на ремонт и мебель и трансформацию вторичного рынка жилья, связанную с заключением значительного количества сделок без использования кредитных средств.

Более того, возможность рефинансировать в среднесрочной перспективе ипотеку под более низкий процент в случае снижения ключевой ставки также поддерживает спрос населения на кредиты на недвижимость, выдаваемые по рыночным ставкам.