«Аэрофлот» перейдет на зимнее расписание полетов с 27 октября

«Группа “Аэрофлот” переходит на новое сезонное расписание, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. В наступающем сезоне география полетов “Аэрофлота” и дочерних авиакомпаний “Победа” и “Россия” насчитывает 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезонном расписании прошлого года. Из них более 140 — внутренние маршруты», — говорится в сообщении.
Как уточняется, из главного базового аэропорта Шереметьево авиакомпании группы будут выполнять полеты по 111 направлениям, а количество маршрутов, минуя Москву, составит 134.
Собственная география полетов «Аэрофлота» в осенне-зимнем сезоне включает 126 направлений. Лоукостер «Победа» будет летать по 84 авиалиниям. Маршрутная сеть авиакомпании «Россия» насчитывает 110 направлений.
По сравнению с зимним расписанием прошлого года группа «Аэрофлот» предложит 33 новых маршрута. В частности, «Аэрофлот» будет летать из Москвы (Шереметьево) в Чебоксары, Элисту и Денпасар, а «Победа» — из Москвы (Внуково) в Астрахань, Ташкент и Ош.