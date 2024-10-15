«Аэрофлот» перейдет на зимнее расписание полетов с 27 октября

«Группа “Аэрофлот” переходит на новое сезонное расписание, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. В наступающем сезоне география полетов “Аэрофлота” и дочерних авиакомпаний “Победа” и “Россия” насчитывает 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезонном расписании прошлого года. Из них более 140 — внутренние маршруты», — говорится в сообщении.