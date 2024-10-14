ВВП заходит на посадку: что будет с зарплатами

«Если смотреть на заработные платы, то снижения ожидать не стоит, так как имеется дефицит кадров по отраслям, и чтобы удержать сотрудников, организации будут активно стимулировать их именно заработными платами и дополнительными социальными бонусами (ДМС, спортивные залы и абонементы в фитнес-центры) даже в условиях снижения ВВП», — прогнозирует Юлия Коваленко. По ее оценке, возможно, будет сокращение темпов роста заработных плат, но не размеров фондов оплаты труда в целом.