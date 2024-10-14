ВВП заходит на посадку: что будет с зарплатами

Расплата за замедление инфляции
По оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в августе замедлил рост до 2,4% к августу прошлого года (г/г) после роста на 3,5% г/г в июле, а с исключением сезонного фактора ВВП в августе сократился к предыдущему месяцу на 0,5%.
Такие результаты в последний месяц лета вызваны в основном спадом выпуска в сельском хозяйстве (-14,7% г/г), что Минэкономразвития объясняет сдвигом уборочной кампании. «По-видимому, из-за неблагоприятных погодных условий весной», — рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Но в целом, по ее мнению, рост экономики стал замедляться по мере проявления снижения предложения и спроса, а также ужесточения денежно-кредитных условий, повышения ставок. В итоге инфляция в августе вместе с экономикой также замедлилась до 9,05% г/г после 9,13% г/г в июле.
Таким образом, меры ЦБ РФ по сдерживанию цен через повышение ключевой ставки работают, но не быстро. При этом высокая ключевая ставка привела к повышению стоимости кредитов, замедлению инвестиций в производство и темпов выпуска продукции. Население и бизнес начали меньше тратить и больше копить. С начала года Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 19% и допускает ее дальнейшее повышение на ближайшем заседании.
«Призываю вернуться к дискуссии о влиянии ставки и инфляции на экономику и найти баланс в этом вопросе», — заявил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции», — пояснил руководитель одной из крупнейших в России горно-металлургических компаний.
По мнению Ольги Беленькой, действительно, начиная с июня, видны тенденции замедления роста экономической активности — производства, потребления, инвестиционной активности. Мониторинг предприятий за сентябрь (данные Банка России) показал отрицательные текущие оценки индекса бизнес-климата, производства и спроса — впервые с начала прошлого года.
Как полагает к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, снижение темпов роста ВВП и промышленного производства в августе зависит от нескольких причин. Одна из них — сезон отпусков, пик которого приходится на август, когда многие сотрудники отдыхают, и в этом месяце замедляется деловая активность предприятий.
«Но нельзя сказать, что все кредиты для бизнеса в настоящее время очень дорогие, так как имеются специальные предложения банков для отдельных отраслей и конкретных компаний, но в целом высокая ставка дает замедление темпов роста», — уточнила Юлия Коваленко.
Снижение темпов роста ВВП, по ее мнению, также может быть связано с замедлением замены основных фондов организаций, так как именно для обновления фондов и расширения производственных линеек необходимы крупные кредиты для бизнеса. Поэтому может последовать сокращение темпов объемов выпускаемой продукции.
Что ожидать?
Усилия ЦБ РФ не могут изменить ситуацию по всему экономическому фронту. Уровень безработицы — еще один важный фактор для развития стран и компаний — в РФ третий месяц подряд по итогам августа сохраняется на историческом минимуме в 2,4%. Рынок труда перегрет, как и экономика — спрос опережает предложение.
Это приводит к росту зарплат, цен. Заработная плата по последним данным в июле в номинальном выражении выросла на 18% г/г после роста на 15,3% г/г месяцем ранее, в реальном выражении за вычетом инфляции рост составил 8,1% г/г после роста на 8,8% г/г в предыдущем месяце. В январе-июле 2024 года рост номинальная заработная плата выросла на 18,1% г/г, реальная — на 9,2% в годовом выражении. Размер зарплаты в среднем по стране составил 85 тыс. рублей, по данным Росстата.
«Замедление роста экономики должно привести к более медленному росту доходов населения и зарплат. Однако большинство прогнозов предполагает, что при отсутствии серьезных изменений в текущей геополитической и экономической ситуации, рынок труда будет оставаться дефицитным в ближайшие годы, вследствие чего безработица останется низкой, а зарплаты в среднем будут расти темпами выше инфляции», — пояснила Ольга Беленькая.
«Если смотреть на заработные платы, то снижения ожидать не стоит, так как имеется дефицит кадров по отраслям, и чтобы удержать сотрудников, организации будут активно стимулировать их именно заработными платами и дополнительными социальными бонусами (ДМС, спортивные залы и абонементы в фитнес-центры) даже в условиях снижения ВВП», — прогнозирует Юлия Коваленко. По ее оценке, возможно, будет сокращение темпов роста заработных плат, но не размеров фондов оплаты труда в целом.
«Говоря о снижении ВВП в целом, колебания в 1−1,5% будут допустимы и критических последствий не принесут для страны в целом», — отметила экономист.
Когда начнется снижение ставок
Ольга Беленькая назвала «весьма амбициозной» цель регулятора по снижению инфляции в 2025 году до 4,0−4,5%. «Эта задача сейчас выглядит трудновыполнимой», — отметила она.
По оценке экономиста, ключевая ставка уже составляет 19% в номинальном выражении, а в реальном (за вычетом инфляции) превышает 10%, что близко к рекордным значениям за последние 10 лет. При этом ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки. «Понятно, что при этом ЦБ вынужден держать ключевую ставку на повышенном уровне, чтобы удержать инфляцию под контролем», — отметила Ольга Беленькая.
«В базовом сценарии мы полагаем, что высокая ключевая ставка поможет охладить внутренний спрос и замедлить инфляцию до 5,5% к концу 2025 года. При этом сценарии мы ожидаем, что ставка 22% будет пиком в этом цикле и в середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести её до 17% к концу следующего года», — сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Но риски по-прежнему смещены в сторону более высоких значений по инфляции и ключевой ставке. Аналитики Совкомбанка не ожидают улучшений на рынке труда в ближайшие кварталы, что останется основным фактором повышенного инфляционного давления.
«В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости повысить и выше 22%», — сообщил Михаил Васильев.
Однако, по словам Ольги Беленькой, полностью компенсировать в перспективе 1−2 лет проинфляционное влияние всех этих дисбалансов только высоким уровнем ключевой ставки вряд ли возможно. К тому же есть риск, что развитие «гражданских», ориентированных на рыночный спрос отраслей и компаний будет заторможено, в то время как расходы на оборону, восстановление присоединенных территорий, критическую инфраструктуру остаются безусловным приоритетом для государства и будут обеспечиваться в любом случае.
«Заградительно высокий уровень ключевой ставки в сочетании с повышением налоговой нагрузки на бизнес с 2025 года может привести к сокращению частных инвестиций, а возможно, и закрытию части бизнеса. Это может негативно повлиять на будущее предложение и развитие экономики», — отметила экономист. По оценке Ольги Беленькой, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, удержания высоких ставок длительное время увеличивают риски избыточного замедления экономического роста в будущем году.
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