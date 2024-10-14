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В России состоялась первая межрегиональная сделка по исламским финансовым нормам

На платформе «Статус-инвест» 11 октября успешно завершилась первая межрегиональная сделка по продукту цифровой мударабы, сообщили «Ведомостям» участники проекта. Данное событие прошло в рамках эксперимента по исламскому финансированию.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Организатором сделки выступил проект «Ас Салям» из Татарстана. Инвестором стал чеченский Фонд им. Шейха Зайеда, поддерживающий предпринимательство и инновации, а получателем средств — финансовый дом «Амаль» из Татарстана, занимающийся шариатским инвестированием. Общая сумма финансирования составила 40 миллионов рублей.

Мудараба представляет собой финансовый инструмент, который предусматривает соглашение между инвестором и заемщиком. Инвестор предоставляет капитал для реализации проекта в соответствии с нормами шариата, которые запрещают взимание рибы (процентов). Вместо этого инвестор получает долю от прибыли, размер которой определяется на основе результатов деятельности заемщика.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».