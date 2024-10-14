В России состоялась первая межрегиональная сделка по исламским финансовым нормам

Организатором сделки выступил проект «Ас Салям» из Татарстана. Инвестором стал чеченский Фонд им. Шейха Зайеда, поддерживающий предпринимательство и инновации, а получателем средств — финансовый дом «Амаль» из Татарстана, занимающийся шариатским инвестированием. Общая сумма финансирования составила 40 миллионов рублей.
Мудараба представляет собой финансовый инструмент, который предусматривает соглашение между инвестором и заемщиком. Инвестор предоставляет капитал для реализации проекта в соответствии с нормами шариата, которые запрещают взимание рибы (процентов). Вместо этого инвестор получает долю от прибыли, размер которой определяется на основе результатов деятельности заемщика.
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