В Госдуме назвали льготную ипотеку вредной для экономики

По мнению депутата, чтобы помочь людям, которые нуждаются в жилье, стоит отказаться от внедрения льготных программ ипотеки.
«Такие программы не помогают людям, они взвинчивают цены на рынке жилья. И таким образом люди попадают в ипотечную кабалу — фактически тратят больше денег [на покупку жилья], чем могли бы потратить, если бы не было льготных ипотечных программ», — считает эксперт.
Льготные программы по ипотеке, по его словам, могут быть немногочисленными и использоваться только точечно. Аксаков отметил, что существует программа для стимулирования рождаемости, и, вероятно, ее стоит сохранить. Там, где ощущается нехватка специалистов, необходимо разрабатывать специфические решения в отношении ипотеки с господдержкой.
Массовое льготное ипотечное кредитование недопустимо, поскольку оно негативно сказывается на экономике, искусственно завышая цены на жилье из-за высокого спроса, обусловленного низкими ежемесячными платежами, что ранее уже подчеркивал Центральный банк. В результате этого строители извлекают выгоду, продавая жилье дороже, вместо того, чтобы решать существующую проблему.
Глава финкомитета уверен, что «фактически покупку жилья могут позволить себе только богатые». Те, кто нуждается в недвижимости, не могут купить ее из-за высокой стоимости. Аксаков считает, что «лучше всего не внедрять массовую льготную ипотеку, а создать нормальные рыночные условия [для покупки жилья] — нормальную рыночную цену и нормальные возможности для зарабатывания денег».
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