В Госдуме назвали льготную ипотеку вредной для экономики

Глава финкомитета уверен, что «фактически покупку жилья могут позволить себе только богатые». Те, кто нуждается в недвижимости, не могут купить ее из-за высокой стоимости. Аксаков считает, что «лучше всего не внедрять массовую льготную ипотеку, а создать нормальные рыночные условия [для покупки жилья] — нормальную рыночную цену и нормальные возможности для зарабатывания денег».