В ЦБ считают, что экстраординарных шагов от ДКП может не потребоваться

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Проект бюджета РФ позволяет рассчитывать, что от денежно-кредитной политики может не потребоваться экстраординарных шагов, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Если бюджетная политика, несмотря на полное задействование [наличных] ресурсов, остается стимулирующей, [от ДКП] могут потребоваться экстраординарные шаги для сохранения ценовой стабильности и общей макроэкономической устойчивости. При этом те решения, которые заложены в проект бюджета, позволяют рассчитывать, что такие шаги не потребуются», — сказал он.
По мнению Заботкина, благодаря налоговым решениям, бюджет вновь возвращается к нулевому структурному дефициту, что поможет добиться стабилизации инфляции на низком уровне.
«Бюджет оказывает очень значительное влияние на совокупный спрос всегда, через него и на инфляцию. И в этой связи важно подчеркнуть то, что проект на трехлетку показывает, что благодаря принятым налоговым решениям приоритизации расходов, бюджет вновь возвращается к нулевому структурному первичному дефицит, что предполагает действующее бюджетное правило. Это поможет добиться стабилизации инфляции на низком уровне», — отметил он.