В ЦБ считают, что экстраординарных шагов от ДКП может не потребоваться

«Бюджет оказывает очень значительное влияние на совокупный спрос всегда, через него и на инфляцию. И в этой связи важно подчеркнуть то, что проект на трехлетку показывает, что благодаря принятым налоговым решениям приоритизации расходов, бюджет вновь возвращается к нулевому структурному первичному дефицит, что предполагает действующее бюджетное правило. Это поможет добиться стабилизации инфляции на низком уровне», — отметил он.