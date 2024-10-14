Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков

«У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки. Чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. Здесь изымать дополнительно прибыль… вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал», — сказал Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам.