Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков

«У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки. Чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. Здесь изымать дополнительно прибыль… вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал», — сказал Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
В сентябре Банк России повысил прогноз прибыли банковского сектора РФ на 2024 год с 3,1−3,6 трлн рублей до 3,3−3,8 трлн рублей. При этом ЦБ сохранил прогноз прибыли сектора на 2025 год на уровне 2,7−3,2 трлн рублей.