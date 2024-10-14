Сенатор оценила последствия снятия санкций с России

Она подчеркнула, что сейчас прямо или косвенно в Россию возвращаются значимые и даже ключевые зарубежные бренды и компании. Предприниматели уже активно готовятся к моменту разморозки санкций, постепенно наращивая инвестиции в российские компании, добавила эксперт. Она отметила, что западные страны грозят удерживать санкции до осени 2025 года, а продлевать — до 2027 года. Пока отменить рестрикции, скорее всего, не получится из-за безудержно жесткой позиции Еврокомиссии, Европарламента и администрации США, сказала Епифанова. При этом Япония и другие страны скорее просто вынуждены быть «недружественными», хотя им это невыгодно самим, уточнила сенатор. По ее мнению, санкции могут все сильнее начать мешать жить непосредственно западным людям. Епифанова напомнила, что в Великобритании уже ранее не исключали возможного снятия санкций с России, если будет доказана их неэффективность.