Счетная палата: госдолг регионов с начала года снизился на 109,8 млрд руб

Согласно документу (.pdf), сумма снизилась «за счет снижения задолженности по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам». Отмечается, что основной объем госдолга субъектов (81,2%) приходится на задолженность по бюджетным кредитам. По данным СП, госдолг вырос в 30 регионах.
«Сохраняются риски в обеспечении устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, а также местных бюджетов, связанные с существенным объемом долговых обязательств, особенно по отдельным субъектам Российской Федерации и муниципалитетам», — добавили аудиторы.
Проект бюджета на ближайшую трехлетку был внесен правительством в Госдуму 30 сентября. Предполагается, что доходы федерального бюджета в 2025 году вырастут до 40,3 трлн руб., расходы — до 41,5 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 0,5% ВВП.
Подробности — в публикации «Ъ» «Депутаты пожелали бюджету всего хорошего».