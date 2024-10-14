Счетная палата: госдолг регионов с начала года снизился на 109,8 млрд руб

По состоянию на 1 сентября госдолг российских регионов составил 3,1 трлн руб. Это на 3,4% или 109,8 млрд руб. ниже показателя на начало года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2025−2027 годы.