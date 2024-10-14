РЖД перевезли 569,2 млн пассажиров в летний период

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) с мая по сентябрь текущего года перевезли на 7,2% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2023 года. Поездки на сети РЖД совершили 569,2 млн человек, сообщается в официальном телеграм-канале холдинга.
«С мая по сентябрь поездки на сети РЖД совершили 569,2 млн человек (на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Из них: в дальнем следовании — 62,8 млн (+2,9%); в пригородном сообщении — 506,4 млн (+7,7%)», — говорится в сообщении.
Самыми популярными направлениями стали такие города, как Анапа, Сочи, Новороссийск и Кисловодск, а также Крымское побережье. «В сообщении с ними поезда выполнили 25,4 тыс. рейсов (+ 2,5%). А воспользовалось ими рекордное число пассажиров — 13,8 млн человек, в том числе: в поездах ФПК — 11,6 млн, +3,9%; в поездах ГСЭ — 2,2 млн, +8,2%», — добавили в ФПК.
При этом в летний оздоровительный сезон этого года поезда доставили к местам отдыха более 12 млн юных пассажиров, из них в составе организованных групп РЖД перевезли 688,4 тыс. детей (+1,3%).
«В организации перевозок пассажиров в летний сезон текущего года было задействовано 52 тыс. работников поездных бригад, которые трудились в поездах дальнего следования, в том числе 10 тыс. студентов», — отметили в РЖД.