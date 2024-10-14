РЖД перевезли 569,2 млн пассажиров в летний период

Самыми популярными направлениями стали такие города, как Анапа, Сочи, Новороссийск и Кисловодск, а также Крымское побережье. «В сообщении с ними поезда выполнили 25,4 тыс. рейсов (+ 2,5%). А воспользовалось ими рекордное число пассажиров — 13,8 млн человек, в том числе: в поездах ФПК — 11,6 млн, +3,9%; в поездах ГСЭ — 2,2 млн, +8,2%», — добавили в ФПК.