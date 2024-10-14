Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 739,73 пункта (-0,54%), индекс РТС находился на уровне 898,44 пункта (-0,53%).
К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составил 2 733,91 пункта (-0,75%), индекс РТС находился на уровне 896,49 пункта (-0,75%).
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.