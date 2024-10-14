Россияне избавляются от долларов и евро

«Минувшие три квартала на валютном рынке были достаточно богаты на события, что способствовало повышенной волатильности курсов, пик которой пришелся на лето. При этом в пользу российского рубля в начале года продолжало выступать расширенное предложение валюты на рынке, а также валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.