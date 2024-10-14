Россиянам рассказали, повлияет ли шестидневка в конце октября на зарплату

«Зарплата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, никакой дополнительной компенсации ожидать не нужно. Выход в субботу, 2 ноября, не может быть признан ни сверхурочной, ни работой в выходной. Мы работаем за тот день, в который отдыхали», — сказала Захаренкова.