Россиянам рассказали, как добиться регулярного вывоза мусора от операторов

Депутат напомнил, что график вывоза мусора определяется договоренностями с жильцами и должен строго соответствовать законодательным нормам Российской Федерации. Региональные операторы могут предложить альтернативные графики, однако любые изменения в расписании должны быть согласованы с местными санитарно-эпидемиологическими службами и не противоречить установленным нормативам.
«Региональные операторы отвечают за нарушение санитарных норм по статье 8.2 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составляет 100 тысяч рублей, причем повторные нарушения увеличивают эту сумму до 400 тысяч рублей. Если в результате нарушений нанесен ущерб здоровью людей, штраф может достичь 600−700 тысяч рублей. Департамент или министерство ЖКХ имеют право временно или окончательно приостановить действия оператора, что предоставит жильцам возможность выбрать другого официального оператора», — уточнил Чаплин.
Нормы накопления отходов, устанавливаются местными властями на основе количества проживающих в доме. Парламентарий отметил, что предоставление управляющей компанией или ТСЖ неверной информации о числе жильцов может препятствовать предъявлению обоснованных претензий к оператору вывоза отходов. Депутат также напомнил, что в список твердых коммунальных отходов не входят крупногабаритные строительные материалы, мебель, органические отходы животных и материалы с земельных участков.
По словам Чаплина, «согласно санитарным правилам, отходы необходимо вывозить ежедневно, если на улице более +5 градусов, а если ниже, то раз в трое суток». При нарушении этих сроков депутат рекомендует подавать жалобу лично в офис оператора. При отсутствии ответа нужно жаловаться сперва в министерство или департамент ЖКХ, затем в жилинспекцию, в Роспотребнадзор и, наконец, в региональные органы исполнительной власти, в том числе через Госуслуги.
Чаплин уточнил, что если мусор не вывезен вовремя, за каждый день задержки стоимость услуги уменьшается на 3,3%. Если платежи остаются неизменными, необходимо подавать претензии. При возникновении проблем с вывозом мусора — обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ЖК.
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