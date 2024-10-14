Россиянам рассказали, как добиться регулярного вывоза мусора от операторов

По словам Чаплина, «согласно санитарным правилам, отходы необходимо вывозить ежедневно, если на улице более +5 градусов, а если ниже, то раз в трое суток». При нарушении этих сроков депутат рекомендует подавать жалобу лично в офис оператора. При отсутствии ответа нужно жаловаться сперва в министерство или департамент ЖКХ, затем в жилинспекцию, в Роспотребнадзор и, наконец, в региональные органы исполнительной власти, в том числе через Госуслуги.