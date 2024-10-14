Россиян научили, как накопить на достойную пенсию

Накопи на пенсию
Российские граждане к началу сентября заключили около 1,2 млн договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на сумму 64,7 млрд рублей, по данным Банка России. Накопления по договору инвестируются в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и другие ценные бумаги.
В Минфине и Банке России довольны первыми итогами программы, которая заработала с начала 2024 года. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева также назвала результаты неплохими. Однако, как она напомнила, по поручению президента Владимира Путина в 2024 году объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей.
Но в Минфине полны оптимизма. Около 33% ее участников делают взносы в программу более одного раза в год. В этом случае гарантируется государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет. «По нашим прогнозам, в следующем году участники программы получат софинансирование от государства, что существенно увеличит сбережения граждан», — прогнозирует заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Накопления по ПДС застрахованы на сумму 2,8 млн рублей — максимальный размер выплаты, котороую получит участник программы в случае банкротства НПФ. Выплаты пенсионных накоплений начинаются не ранее чем через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщины и 60 лет для мужчин.
ПДС заменила накопительную пенсию, которая появилась после реформы 2002 года. Тогда вместо пенсионной системы СССР власти ввели новую, которая формировала пенсии из двух частей — социальной (страховой, гарантированной) и накопительной. До этого работодатель в обязательном порядке переводил 22% от зарплаты сотрудников в Пенсионный фонд, который рассчитывал пенсию с учетом стажа, постоянства выплат
С 2003 года из 22% обязательных пенсионных отчислений работодатель 16% переводил на страховую часть пенсии в Пенсионный фонд, а 6% — переводились на личный счет будущего пенсионера. Гражданин открывал накопительный пенсионный счет в любом выбранном НПФ, который инвестировал деньги в облигации, акции и другие финансовые инструменты и мог обеспечить ежегодный доход выше инфляции. Но с 2014 года власти приостановили формирование накопительной части: работодатель теперь переводит все отчисления из зарплат в Пенсионный фонд на формирование только страховой части пенсии своих работников.
Заморозка накопительной пенсии продлевается каждый год, но все сбережения сохраняются, инвестируются и приносят их владельцам инвестиционный доход. Этот счет можно пополнять самостоятельно, а выплаты с него можно получить при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Теперь гражданин может перевести в ПДС все пенсионные накопления.
Что выбрать?
По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олега Абелева, пенсионная реформа последние 25 лет в России приняла перманентный характер — с непрерывными изменениями. Были программы софинансирования, накоплений, теперь — программы долгосрочных сбережений. «Убежден, что говорить о том, что реформа состоялась можно будет, когда программа поработает лет десять, — отметил он. — Сейчас можно говорить о том, что она есть и ее развитие находится в самом разгаре».
Как считает экономист, задача любой программы долгосрочных сбережений — сформировать институт длинных денег в стране. Кроме ПДС можно выбрать и другие инструменты самостоятельного инвестирования для пенсионных накоплений. «Интересны, например, дисконтные облигации как долгосрочный инструмент, который позволяет не платить налоги с купонов (их нет), разного рода комбинации инвестирования в конвертируемые облигации, долгосрочные вклады, дивидендные акции», — перечислил Олег Абелев.
По его данным, на развитых рынках используются также такие инструменты как паи биржевых фондов, которые как раз инвестируют в долгосрочные инструменты, например, в длинные облигации.
«Выбор велик, вопрос в том, что система только начинает реформироваться. Оценивать первые результаты стоит не ранее, чем через несколько лет», — еще раз отметил экономист.
Директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний Эксперт РА Екатерина Серова считает, что пока рано судить об успехе реформы. Программа долгосрочных сбережений работает с 1 января 2024 года. Сборы по ПДС с этого момента росли неравномерно, в том числе по мере подключения негосударственных пенсионных фондов в качестве операторов программы. Так, за первые 6 месяцев 2024 года взносы по ПДС оставили 30 млрд рублей, за 8 месяцев — 50 млрд рублей, по состоянию на 9 сентября — 64,7 млрд рублей. На текущий момент к программе долгосрочных сбережений присоединились практически все существующие в России негосударственные пенсионные фонды.
Также, по ее мнению, следует отметить, что взносы по ПДС представлены не только вкладами граждан, но и средствами пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования.
«На мой взгляд, делать выводы об успешности программы долгосрочных сбережений на основании более быстрых темпов прироста взносов по сравнению со взносами сразу после запуска программы преждевременно, корректнее оценивать динамику взносов на более длинном горизонте. Не стоит забывать и о существующих альтернативных вариантах для формирования пенсионных накоплений, таких как пенсионное страхование и программы негосударственного пенсионного обеспечения», — напомнила Екатерина Серова.
Поверь в мечту
Елена Киселева подчеркнула, что охват пенсионными накоплениями в стране формально большой: более 37 млн россиян формируют пенсионные накопления в Соцфонде (ими управляет государственная управляющая компания ВЭБ.РФ) и ещё 36 млн граждан — в негосударственных пенсионных фондах. Суммарно это практически все работающие россияне.
В основном это люди, за которых работодатели делали отчисления в накопительную часть пенсии в 2002 — 2013 годах, до её заморозки, рассказала эксперт. Кроме того, есть корпоративные пенсионные системы, когда работодатели делают добровольные взносы на будущую пенсию своим сотрудникам. Помимо этого, в 2008—2015 годах действовала госпрограмма софинансирования пенсионных накоплений. Также на эти цели до сих пор можно направить материнский капитал.
«Однако в итоге у большинства россиян размер пенсионных накоплений невелик. Так, в Соцфонде средний размер накоплений сейчас составляет около 65 тыс. рублей на одного застрахованного по формированию пенсионных накоплений, а в системе НПФ — порядка 150 тыс. рублей. Это не та сумма денег, которая обеспечит безбедную жизнь в старости», — подчеркнула Елена Киселева.
По-прежнему в стране отсутствует культура самостоятельного накопления пенсий. В тех же НПФ среди всех застрахованных (36 млн человек) только около 6 млн человек участвуют в формировании дополнительной добровольной накопительной пенсии (включая ПДС).
В целом, менее 10% работающих россиян формируют пенсионные накопления на добровольной основе. «Основные причины такой ситуации — низкие доходы у большей части населения, недоверие к долгосрочным вложениям, а также невысокая доходность от управления пенсионными активами из-за разного рода ограничений на их инвестирование», — пояснила она.
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