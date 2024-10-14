Россиян научили, как накопить на достойную пенсию

По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олега Абелева, пенсионная реформа последние 25 лет в России приняла перманентный характер — с непрерывными изменениями. Были программы софинансирования, накоплений, теперь — программы долгосрочных сбережений. «Убежден, что говорить о том, что реформа состоялась можно будет, когда программа поработает лет десять, — отметил он. — Сейчас можно говорить о том, что она есть и ее развитие находится в самом разгаре».