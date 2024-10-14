Ретейлеры предложили признать ложные отзывы видом недобросовестной конкуренции

«ФОСТ предлагает рассмотреть возможность включения понятия “ложный отзыв” в федеральный закон № 135 (“О защите конкуренции” — прим. ТАСС) и признания его одним из видов недобросовестной конкуренции», — говорится в обращении.
По мнению организации, инициатива поможет не только снизить количество случаев недобросовестной конкуренции, но и защитить потребителей от приобретения некачественных товаров и услуг, обусловленного недостоверной информацией.
В пресс-службе ФАС сообщили ТАСС, что ведомство получило обращение и рассмотрит его в установленном порядке.
О недобросовестной конкуренции
В ФОСТ отметили, что в последние годы широкое распространение получила практика искусственного наращивания количества положительных отзывов. Это позволяет товару или услуге занимать лидирующие позиции в результатах поисковой выдачи.
Кроме того, предприниматели часто прибегают к заказу негативных отзывов на товары и услуги конкурентов, что способствует повышению их позиций в результатах поиска за счет искусственного снижения рейтинга продавцов с релевантными предложениями.
В настоящее время термин «введение в заблуждение» фигурирует в статье 14.2 ФЗ «О защите конкуренции» и статье 10 закона «О защите прав потребителей». Кроме того, поскольку предприниматели через заказные отзывы распространяют о себе заведомо ложную информацию, они могут быть привлечены к ответственности в соответствии со статьей 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе», указывают авторы обращения.
Однако для привлечения недобросовестных предпринимателей к ответственности, согласно указанным нормативным актам, необходимо предоставить убедительные доказательства. Поскольку ни в одном законе не содержится определение понятия «ложный отзыв», сделать это «крайне трудно или даже невозможно», объяснили в ФОСТ.