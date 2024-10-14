Ретейлеры предложили признать ложные отзывы видом недобросовестной конкуренции

В настоящее время термин «введение в заблуждение» фигурирует в статье 14.2 ФЗ «О защите конкуренции» и статье 10 закона «О защите прав потребителей». Кроме того, поскольку предприниматели через заказные отзывы распространяют о себе заведомо ложную информацию, они могут быть привлечены к ответственности в соответствии со статьей 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе», указывают авторы обращения.