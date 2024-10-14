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Решетников заявил о переходе экономики РФ на стабильный рост

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Экономика РФ выходит на траекторию стабильного роста, речи о замедлении не идет. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

Источник: Freepik

«Учитывая то, что у нас идет нормализация бюджетной политики, учитывая то, что мы находимся в фазе жесткой ДКП, учитывая то, что все свободные мощности у нас во многом задействованы, равно как и трудовые ресурсы, безусловно, удержаться на этих темпах роста — достаточно высоких, разумеется невозможно, и мы возвращаемся к тому потенциалу, который у нас есть и который мы оцениваем в диапазоне 2,5−3%», — сказал министр.

Он добавил, что по мере снятия тех ограничений, которые есть, в первую очередь связанных с доступом технологий, с доступом на экспортные рынки, речи о замедлении экономики не идет.

«Мы исходим из того, что у нас не идет какое-то замедление экономического роста, а, скорее, выходим на более стабильную, без рывков траекторию стабильного экономического роста», — подчеркнул Решетников.