Решетников заявил о переходе экономики РФ на стабильный рост

«Учитывая то, что у нас идет нормализация бюджетной политики, учитывая то, что мы находимся в фазе жесткой ДКП, учитывая то, что все свободные мощности у нас во многом задействованы, равно как и трудовые ресурсы, безусловно, удержаться на этих темпах роста — достаточно высоких, разумеется невозможно, и мы возвращаемся к тому потенциалу, который у нас есть и который мы оцениваем в диапазоне 2,5−3%», — сказал министр.
Он добавил, что по мере снятия тех ограничений, которые есть, в первую очередь связанных с доступом технологий, с доступом на экспортные рынки, речи о замедлении экономики не идет.
«Мы исходим из того, что у нас не идет какое-то замедление экономического роста, а, скорее, выходим на более стабильную, без рывков траекторию стабильного экономического роста», — подчеркнул Решетников.