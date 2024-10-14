Решетников заявил о переходе экономики РФ на стабильный рост

«Учитывая то, что у нас идет нормализация бюджетной политики, учитывая то, что мы находимся в фазе жесткой ДКП, учитывая то, что все свободные мощности у нас во многом задействованы, равно как и трудовые ресурсы, безусловно, удержаться на этих темпах роста — достаточно высоких, разумеется невозможно, и мы возвращаемся к тому потенциалу, который у нас есть и который мы оцениваем в диапазоне 2,5−3%», — сказал министр.